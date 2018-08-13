Bristol-Myers Squibb зарегистрировала в России иммуноонкологический препарат по трем дополнительным показаниям

Иммуноонкологический препарат «Опдиво» (ниволумаб) компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») зарегистрирован в России по трем дополнительным показаниям в онкологии: в качестве адъювантной терапии пациентов с меланомой с поражением лимфатических узлов или с метастазами после хирургического лечения; в качестве монотерапии гепатоцеллюлярного рака после предшествующей терапии с использованием сорафениба; в качестве монотерапии метастатического колоректального рака с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H) или дефицитом репарации ошибок репликации ДНК (dMMR) после терапии с использованием фторпиримидина, оксалиплатина и иринотекана у взрослых пациентов1.

Таким образом, теперь препарат имеет девять онкологических показаний к применению1.

«Я горжусь тем, что обширная программа клинических исследований БМС в иммуно-онкологии позволяет нам регистрировать в России новые показания для Опдиво©, включая комбинированные схемы. Недавно одобренные показания, такие, как адъювантная терапия меланомы, гепатоцеллюлярный рак, колоректальный рак с высокой микросателлитной нестабильностью – это те области в онкологии, в которых есть нерешенные проблемы и где ниволумаб может помочь врачам и пациентам в России в борьбе с онкологическими заболеваниями», – сказал Вашичек Марек, генеральный директор «Бристол-Майерс Сквибб», Россия.

Препарат является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). PD-1 рецептор является негативным регулятором активности Т-клеток. Связывание PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, которые способны экспрессироваться клетками опухолей или иными клетками микроокружения опухолей, приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток и секреции цитокинов. Ниволумаб потенцирует иммунный ответ посредством блокады связывания PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2.

1. Инструкция по медицинскому применению ЛП-004026-300718.

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