 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
354

Бывшего руководителя «Троицкого йодного завода» подозревают в злоупотреблении полномочиями

01.08.2018

В Краснодарском крае заведено уголовное дело в отношении экс-директора АО «Троицкий йодный завод» Михаила Кравчука. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По данным издания «Коммерсант Юг», в 2005 году АО «Троицкий йодный завод» (владелец — Российская Федерация в лице Росимущества) подписал договор займа на 16,5 млн руб. с компанией «Южрегионгаз». Выплатить эту сумму в установленный срок предприятие оказалось не в состоянии, и тогда в счет погашения долга кредитору передали имущество: административное здание, лабораторию, электросетевой комплекс и т.п. В рамках мирового соглашения АО также утратило свои права на участок площадью около 100 га под заводом и на 170 скважин по добыче йодобромных вод. По мнению следствия, кадастровая стоимость земли была намного выше задолженности предприятия, и в результате действий руководства завода ущерб государству составил 11 млн руб. Михаил Кравчук, который руководил йодным заводом с 2004 по 2017 годы, свою вину не признает.

Летом 2017-го на смену ему пришла новая команда управленцев, которая представила в Минпромторг РФ программу возобновления добычи отечественного сырья (последние два года предприятие работало на привозном сырье, что и дешевле и легче в плане организации производства) и увеличения объемов производства йода.

Семь лет назад в интервью «ФВ» Михаил Кравчук рассказывал, что йодный завод нуждается в модернизации, но это требует колоссальных инвестиций (запуск одной установки по добыче йода с нуля с учетом инфраструктурных затрат в ценах 2011 года стоил 20 млн долларов США), которые собственник не готов был вкладывать.

Сейчас предприятие арендует те земельные участки, которые отошли «Южрегионгазу». Новое руководство компании решило добиться признания заключенной сделки недействительной. Другая проблема, которую предстоит решать в ближайшее время, кредиторская задолженность. Первое слушание дела о признании предприятия несостоятельным запланировано на
11 сентября.

В Арбитражном суде Краснодарского края также находятся два иска «Троицкого йодного завода» к Михаилу Кравчуку о взыскании с него 2,7 и 1,2 млн руб. соответственно. В одном случае спор касается результатов инвентаризации, проведенной незадолго до ухода г-на Кравчука со своего поста, а во втором – обоснованности продажи автомобильной техники по заниженной стоимости. К рассмотрению первого дела должны приступить 14 августа, второго – по окончании проведения экспертизы.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.07.2018 Возбуждение уголовного дела не отменяет административный штраф при поставке незарегистрированного ЛС
22.06.2018 В Костромской области сотрудницы фармкомпании осуждены за взятки и подкуп
14.06.2018 Излишки площадей краснодарских аптек отдадут под филиалы поликлиник
08.06.2018 В Коми осуждена бывшая зам. главврача больницы, получавшая взятки от поставщиков лекарств
07.06.2018 Директора ГУП РК «Крым-Фармация» задержали при получении взятки
Метки
Краснодарский край
уголовное дело
АО «Троицкий йодный завод»
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения