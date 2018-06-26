Бывшей замзаведующей аптекой дали условный срок за получение взятки

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор теперь уже бывшему заместителю заведующей аптекой ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП». Провизор, задержанная при получении взятки, получила два года лишения свободы условно. В течение этого срока ей также запрещено занимать определенные должности.

Год назад, являясь членом аукционной комиссии, женщина не допустила одну из фирм к участию в торгах. Компания, претендовавшая на госконтракт на поставку детского питания, пожаловалась в Пензенское УФАС. Антимонопольное ведомство подтвердило наличие в действиях комиссии нарушения и оштрафовало должностное лицо по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным законом).

Тогда чиновница решила наладить с обиженной фирмой отношения и предложила впредь быть более лояльной и благосклонной. В частности, она готова была сообщать компании о планируемых закупках и отдавать ей все контракты стоимостью до 100 тыс. руб. (не требующие проведения аукционов). Конечно, не бескорыстно. Организация обратилась в правоохранительные органы. В апреле 2018 года обвиняемую взяли с поличным при передаче ей взятки в 46 тыс. руб., что считается значительным размером.

59-летняя женщина полностью признала вину и сотрудничала со следствием, и суд принял это во внимание при назначении наказания. Приговор не вступил в силу.

По данным rusprofile.ru, ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» являлось заказчиком в 1422 государственных контрактах на сумму 1,1 млрд руб.