Частная клиника частично отсудила у Минздрава Иркутской области убытки из-за несвоевременной выдачи лицензии

Арбитражный суд Иркутской области 7 августа частично удовлетворил иск частной клиники «Просто лаборатория» к региональному Минздраву. Ведомство должно возместить 3 млн 340 тыс. руб. в пользу частной клиники. Однако Минздрав намерен оспорить это решение.

«Решение в окончательной форме судом еще не подготовлено, после размещения оно будет обжаловано в установленном законом порядке», – сообщила заместитель начальника юридического отдела иркутского Минздрава Жанна Пакулова.

Еще в 2016 г. частная клиника из Ангарска подала в суд на Минздрав, чтобы компенсировать ущерб из-за задержки в выдаче лицензии. После увеличения площади помещений у компании возникли проблемы в получении лицензии. Минздрав не удовлетворило санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное «Просто лаборатории». За время подтверждения достоверности документа организация понесла существенные финансовые потери. Ее директор Елена Дыдыкина оценила их более чем в 6,5 млн руб. Эта сумма и была обозначена в исковых требованиях, однако суд удовлетворил их частично.

«Первый судебный процесс состоялся 5 июня 2017 г. и длился более года. Состоялось 34 судебных заседания. По инициативе Минздрава к участию в деле были привлечены Минфин Иркутской области, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Также для всестороннего и объективного рассмотрения дела Минздравом были направлены запросы в надзорные органы. В настоящее время оглашена резолютивная часть решения», – отметила Жанна Пакулова.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова добавила, что ведомство применяет стандартный унифицированный подход к выдаче лицензий.