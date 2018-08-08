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Частные клиники ищут топ-менеджмент в фарме

08.08.2018

Рынок частной медицины испытывает огромную потребность в СЕО. Спрос на управленцев на рынке превышает предложение, и частные клиники могут приглашать кандидатов с близких рынков: фармацевтики и страхования.

По словам управляющего партнера компании «Контакт» (InterSearchRussia) Марины Тарнопольской, популярность ключевых позиций на уровне топ-менджмента обусловлена усиливающейся конкуренцией на рынке.

Развивается сама отрасль: расширяются сети, увеличиваются масштабы, на рынке заключается все больше сделок по слияниям и поглощениям – все это требует другого уровня руководства.

По оценкам экспертов компании «Контакт», зарплатная вилка для CEO медицинских клиник от 700 тыс. руб. до 2 млн руб. Годовой бонус генерального директора в среднем составляет 50–100%.

«В ходу две стратегии поиска. Первая – смотреть топ-менеджеров именно из медицинского сектора. Однако в этом случае спрос превышает предложение. Руководителей, умеющих управлять международными стандартами, – единицы. Второй путь поиска кадров – привлечение кандидатов из других индустрий. Самые близкие медицине сферы в этом случае – страхование, фармацевтический бизнес, ритейл».

Генеральный директор клиники должен обладать стратегическим видением и финансовой грамотностью, знать и отслеживать стандарты качества обслуживания, уметь внедрять новые и наиболее эффективные методы. Еще одна важная компетенция: умение работать с людьми. СЕО важно собрать сильную команду вокруг себя.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
персонал
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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