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Чиновники и ЦРПТ обсуждают возможность бесплатной маркировки дешевых лекарств

09.04.2018


Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность бесплатной маркировки и прослеживания оборота дешевых лекарств из перечня ЖНВЛП, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦРПТ. Источник, подтвердил, что такая возможность обсуждается. Маркировка может быть бесплатной для лекарств стоимостью до 20 руб. Пока ценовой ориентир носит предварительный характер и финальных решений не принято.

Как писал «ФВ» ранее, ЦРПТ приступил к крупносерийной сборке оборудования для полуавтоматической сериализации и агрегации «Линия-К» на производственных площадках госкорпорации «Ростех». Благодаря высокой степени локализации, стоимость одного комплекта начинается от 3,5 млн рублей – это примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов. Оборудование является оптимальным вариантом для обработки 250-300 упаковок в минуту.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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