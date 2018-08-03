Чиновников Ульяновского Минздрава подозревают в создании искусственного дефицита лекарств

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска убеждена, что сотрудники областного Минздрава искусственно создавали дефицит лекарств в подведомственных ЛПУ. Теперь чиновникам грозит уголовная ответственность.

Нарушения прокуратура усмотрела в том, как были организованы госзакупки лекарственных препаратов и медицинских изделий. Всем ЛПУ были установлены квоты на самостоятельные закупки. Остальной объем необходимо было приобретать посредством совместных торгов, которые готовились и проводились довольно долго.

Например, Ульяновской областной клинической больнице в устном порядке было велено закупать самостоятельно не более 20% препаратов от годовой потребности. В случае возникновения экстренной ситуации, когда ЛПУ пыталось провести дозакупку лекарства и при этом превышало данный лимит, должностные лица Минздрава просто не ставили свои визы на документах и тем самым лишали ЛПУ возможности осуществить торги. Все это кончалось тем, что пациенты приобретали лекарственные препараты за собственные деньги, а виноватыми в дефиците становились главные врачи.

Прокурор Железнодорожного района Ульяновска направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кто именно попал под подозрение, не сообщается. Однако бывший министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов в настоящий момент задержан в связи с расследованием другого уголовного дела. На днях было названо имя его преемника. Руководить ведомством доверили главному внештатному специалисту-онкологу ульяновского Минздрава Сергею Панченко.