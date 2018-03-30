Число отказов в госрегистрации лекарств сократилось в пять раз

В 2017 г. доля отказов в государственной регистрации лекарственных препаратов сократилась с 53 до 10%, то есть в пять раз. Об этом говорится в материалах, подготовленных к итоговой коллегии Минздрава, которая проходит 30 марта.

Как отмечается в отчете, уменьшить число отказов удалось за счет оптимизации экспертных процедур.

Кроме того, в прошлом году была продолжена работа над XIV изданием Государственной фармакопеи РФ. По состоянию на 31 декабря 2017 г. подготовлен 91 проект общих фармакопейных статей и 483 проекта фармакопейных статей.