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Лента · В России
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Что читают сотрудники аптек?

24.07.2018

Исследовательская компания Pharma-Q Ipsos Comcon расспросила сотрудников аптек – первостольников и менеджеров по закупкам, какие электронные профессиональные СМИ они используют. Опрос проводился весной 2018 года.

Первые места по всем параметрам (охват, удобство, важность, частота использования) уже третий год удерживает сайт Аpteka.ru

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На втором месте по охвату – электронный журнал katrenstyle.ru – онлайн-журнал для фармацевтов и медицинских работников, по показателям удобства и важности он занимает второе и третье места соответственно.

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Отраслевое онлайн-издание «Катрен-Стиль» в 2017 году стало официальным информационным партнером эксперимента Росздравнадзора по внедрению маркировки лекарственных средств. Каждый пятый сотрудник аптеки в России является постоянным читателем нашего электронного журнала, а, согласно исследованиям Ipsos HealthCare 2017 года, «Катрен-Стиль» является самым популярным среди профессиональных интернет-СМИ для работников аптек. Мы также занимаем лидирующие позиции среди онлайн-площадок России, специализирующихся на вебинарах для фармацевтов и провизоров.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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