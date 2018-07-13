 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
223

Чтобы отказаться от ненужных подвалов, аптечному предприятию пришлось идти в суд

13.07.2018

Больше года ушло у ГУП КК «Кубаньфармация» на то, чтобы «избавиться» от невостребованной недвижимости. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю отказывалось регистрировать прекращение права хозяйственного ведения. Чтобы принудить чиновников выполнить свои обязанности, фармпредприятию пришлось обращаться в суд.

Как уже неоднократно писал «ФВ», повышение экономической эффективности государственных и муниципальных аптечных предприятий, которое включает в себя избавление от невостребованных объектов недвижимости, - первоочередная задача, которую ставят власти регионов перед руководителями ГУП и МУП. Однако частенько на решение такого простого вопроса уходят месяцы, а то и больше года, как в случае с «Кубаньфармацией».

На праве хозяйственного ведения предприятию принадлежат нежилые помещения в Краснодаре общей площадью 405,8 кв. м, которые оно давно не использует. Подвалы являются собственностью Краснодарского края. В мае 2017 года краевой Департамент имущественных отношений издал приказ «О прекращении права хозяйственного ведения ГУП КК «Кубаньфармация» на государственное имущество». В июне ГУП направило в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии заявление о регистрации прекращения своего права хозяйственного ведения на спорные помещения и получило отказ.

Управление полагало, что добровольный отказ предприятия от имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, не допускается в силу положений Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Дескать, изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества допускается только в отношении имущества, закрепленного за казенным (унитарным) предприятием или учреждением на праве оперативного управления.

«Кубаньфармация» обжаловала отказ в суде. Первая инстанция согласилась с доводами Управления, апелляционная – поддержала аптечное предприятие.

Апелляционный суд указал, что вышеназванный приказ Департамента имущественных отношений края является распорядительным документом, основанным на полномочиях собственника имущества, воле предприятия и позиции краевого Министерства здравоохранения по использованию спорного объекта. Он предусматривает эффективность использования государственного имущества, закрепленного за предприятием, и принят в целях включения помещений в программу приватизации.

Управление подало кассационную жалобу, но 10 июля Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил ее без удовлетворения. Теперь «Кубаньфармация» наконец-то сможет оформить прекращение права хозяйственного ведения на подвальные помещения.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.07.2013 «Кубаньфармация» через суд добилась уплаты более 2,5 млн руб. задолженности
Метки
ГУП «Кубаньфармация»
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения