Сегодня стартуют тренировочные дни Чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве при поддержке компании «Ниармедик», производителя противовирусного препарата «Кагоцел». С 15 по 21 января впервые с 1965 года в столице проходит соревнование одного из самых зрелищных видов спорта. Юбилейный, 110-й по счету, чемпионат будет включать в себя выбор лучших фигуристов в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Противовирусный препарат «Кагоцел» стал официальным спонсором чемпионата, в котором участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев, включая представителей России, Израиля, Турции, Грузии, Армении и Азербайджана. Спортсмены снова будут поражать грацией, воле к победе и, безусловно, мастерски исполненными программами.

Торжественная церемония открытия пройдет 17 января на ледовой арене Дворца спорта «Мегаспорт». Посмотреть прямую трансляцию можно на канале «Матч!».

Расписание игр выглядит следующим образом:

Среда, 17 января 11:45 – Мужчины – короткая программа 18:00 – Церемония открытия на льду 19:00 – Пары – короткая программа Четверг, 18 января 12:30 – Женщины – короткая программа 18:55 – Пары – произвольная программа Пятница, 19 января 12:15 – Танцы на льду – короткий танец 17:45 – Мужчины – произвольная программа Суббота, 20 января 13:40 – Танцы на льду – произвольный танец 18:30 – Женщины – произвольная программа Воскресенье, 21 января 14:00 – Показательные выступления

Источник публикации: Ниармедик