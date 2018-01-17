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Дан старт Чемпионату Европы по фигурному катанию, который проходит при поддержке «Кагоцела»

17.01.2018

Сегодня стартуют тренировочные дни Чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве при поддержке компании «Ниармедик», производителя противовирусного препарата «Кагоцел». С 15 по 21 января впервые с 1965 года в столице проходит соревнование одного из самых зрелищных видов спорта. Юбилейный, 110-й по счету, чемпионат будет включать в себя выбор лучших фигуристов в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Противовирусный препарат «Кагоцел» стал официальным спонсором чемпионата, в котором участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев, включая представителей России, Израиля, Турции, Грузии, Армении и Азербайджана. Спортсмены снова будут поражать грацией, воле к победе и, безусловно, мастерски исполненными программами.

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Торжественная церемония открытия пройдет 17 января на ледовой арене Дворца спорта «Мегаспорт». Посмотреть прямую трансляцию можно на канале «Матч!».

Расписание игр выглядит следующим образом:

Среда, 17 января

11:45 –

Мужчины – короткая программа

18:00 –

Церемония открытия на льду

19:00 –

Пары – короткая программа

Четверг, 18 января

12:30 –

Женщины – короткая программа

18:55 –

Пары – произвольная программа

Пятница, 19 января

12:15 –

Танцы на льду – короткий танец

17:45 –

Мужчины – произвольная программа

Суббота, 20 января

13:40 –

Танцы на льду – произвольный танец

18:30 –

Женщины – произвольная программа

Воскресенье, 21 января

14:00 –

Показательные выступления

Источник публикации: Ниармедик

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Метки
ГК «Ниармедик»
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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