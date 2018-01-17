Сегодня стартуют тренировочные дни Чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве при поддержке компании «Ниармедик», производителя противовирусного препарата «Кагоцел». С 15 по 21 января впервые с 1965 года в столице проходит соревнование одного из самых зрелищных видов спорта. Юбилейный, 110-й по счету, чемпионат будет включать в себя выбор лучших фигуристов в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Противовирусный препарат «Кагоцел» стал официальным спонсором чемпионата, в котором участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев, включая представителей России, Израиля, Турции, Грузии, Армении и Азербайджана. Спортсмены снова будут поражать грацией, воле к победе и, безусловно, мастерски исполненными программами.
Торжественная церемония открытия пройдет 17 января на ледовой арене Дворца спорта «Мегаспорт». Посмотреть прямую трансляцию можно на канале «Матч!».
Расписание игр выглядит следующим образом:
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Среда, 17 января
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11:45 –
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Мужчины – короткая программа
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18:00 –
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Церемония открытия на льду
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19:00 –
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Пары – короткая программа
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Четверг, 18 января
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12:30 –
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Женщины – короткая программа
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18:55 –
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Пары – произвольная программа
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Пятница, 19 января
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12:15 –
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Танцы на льду – короткий танец
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17:45 –
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Мужчины – произвольная программа
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Суббота, 20 января
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13:40 –
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Танцы на льду – произвольный танец
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18:30 –
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Женщины – произвольная программа
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Воскресенье, 21 января
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14:00 –
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Показательные выступления
Источник публикации: Ниармедик