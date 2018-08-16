Декана фармфакультета Смоленского госмедуниверситета оштрафовали за взяточничество

Следователи доказали 12 эпизодов получения деканом фармфакультета Смоленского госмедуниверситета взяток через посредника и 16 фактов служебного подлога.

Преступный замысел родился год назад якобы не у самого руководителя фармацевтического факультета, а у ее коллеги – старшего преподавателя. Предпосылкой послужило назначение декана заместителем председателя сертификационной комиссии факультета дополнительного профобразования по ряду востребованных специальностей, включая «Управление и экономика фармации» и «Фармация». Сотрудница вуза, в отношении которой заведено отдельное уголовное производство, бралась помочь с «рекламой» и выступить посредником при передаче денег. Она же предложила установить доступный тариф в 10 тыс. руб., которые женщины делили между собой пополам. За эту сумму слушатели, которые не хотели учиться, могли получить «корочку» о прохождении профессиональной переподготовки, не сдавая экзамены.

Однако реклама вышла предприимчивым преподавателям боком. Кто-то сообщил о нелегальном бизнесе в стенах университета в региональное управление ФСБ, передав аудиозапись беседы с педагогом. Вывести сотрудниц вуза на чистую воду помогли скрытые камеры видеонаблюдения.

Декан, которая успела «заработать» порядка 70 тыс. руб., вину свою признала и заключила сделку со следствием. Промышленный районный суд Смоленска признал подсудимую виновной в совершении мелкого взяточничества и служебного подлога. С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве преподавательнице назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.