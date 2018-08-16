 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
244

Декана фармфакультета Смоленского госмедуниверситета оштрафовали за взяточничество

16.08.2018

Следователи доказали 12 эпизодов получения деканом фармфакультета Смоленского госмедуниверситета взяток через посредника и 16 фактов служебного подлога.

Преступный замысел родился год назад якобы не у самого руководителя фармацевтического факультета, а у ее коллеги – старшего преподавателя. Предпосылкой послужило назначение декана заместителем председателя сертификационной комиссии факультета дополнительного профобразования по ряду востребованных специальностей, включая «Управление и экономика фармации» и «Фармация». Сотрудница вуза, в отношении которой заведено отдельное уголовное производство, бралась помочь с «рекламой» и выступить посредником при передаче денег. Она же предложила установить доступный тариф в 10 тыс. руб., которые женщины делили между собой пополам. За эту сумму слушатели, которые не хотели учиться, могли получить «корочку» о прохождении профессиональной переподготовки, не сдавая экзамены.

Однако реклама вышла предприимчивым преподавателям боком. Кто-то сообщил о нелегальном бизнесе в стенах университета в региональное управление ФСБ, передав аудиозапись беседы с педагогом. Вывести сотрудниц вуза на чистую воду помогли скрытые камеры видеонаблюдения.

Декан, которая успела «заработать» порядка 70 тыс. руб., вину свою признала и заключила сделку со следствием. Промышленный районный суд Смоленска признал подсудимую виновной в совершении мелкого взяточничества и служебного подлога. С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве преподавательнице назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.06.2018 Бывшей замзаведующей аптекой дали условный срок за получение взятки
08.06.2018 В Коми осуждена бывшая зам. главврача больницы, получавшая взятки от поставщиков лекарств
07.06.2018 Директора ГУП РК «Крым-Фармация» задержали при получении взятки
08.05.2018 В Коми главврач роддома осужден за взятки от представителей фармкомпаний
19.04.2018 Взятки при закупке медизделий послужили поводом для проверки всех контрактов онкоцентра
Метки
взятка
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения