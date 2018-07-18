 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
328

Дело о сговоре Минздрава и «Р-Фарм» начнет рассматриваться 30 августа

18.07.2018

Первое заседание по делу о сговоре фармацевтической компании «Р-Фарм» и Минздрава РФ пройдет 30 августа. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

«Дела очень сложные, там очень много документов, это несколько дел, они касаются разных правонарушений. Наиболее сложное - то, которое связано с Минздравом. Первое заседание у нас будет где-то в конце августа – 30 августа уже первое публичное заседание. Дальше уже начнется процесс», – сказал он.

Цариковский добавил, что такие сложные дела обычно рассматриваются долго – 8-9 месяцев. Они могут закончиться реальным уголовным сроком или «огромными штрафами», поэтому необходима очень тщательная проработка всех деталей, пояснил он.

ФАС 18 июня 2018 г. возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В деле фигурируют «Р-Фарм», «Фармасинтез» и Минздрав. ФАС подозревает «Р-Фарм» и «Фармасинтез» в соглашении, отграничивающем конкуренцию, а Минздрав и «Р-Фарм» в сговоре, следует из документов ведомства.

Рассмотрением дела займется специальная комиссия ФАС.

В приказе о возбуждении дела говорится, что «Фармасинтез», аффилированная с ним «Профарм» и «Р-Фарм» могли нарушить п.2 ч.1 ст.11 ФЗ №135 «О защите конкуренции», который запрещает «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара.

«Р-Фарм» и Минздрав в свою очередь подозреваются в нарушении ст. 16 ФЗ №135, которая запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти.

Помимо этого 13 июня текущего года возбуждено еще одно дело, где фигурирует «Р-Фарм». ФАС подозревает, что девять компаний, в числе которых помимо «Р-Фарм» фигурирует его «дочка» АО «Ортат», а также не связанные с активом Алексея Репика компании «Русская медицинская компания», «Яркая звезда», «Корал-Мед» и другие, могли нарушить ч.4 ст.11 ФЗ №135, запрещающую соглашения между хозяйствующими субъектами, если они могут привести к ограничению конкуренции.

Наконец, тогда же 13 июня возбуждено третье дело, где вновь упоминается «Р-Фарм». У ФАС есть подозрения, что «Р-Фарм», «Русская медицинская компания», «Саналек», «Плексфарм» и «Фармахан» нарушили п.2 ч.1 ст.11, который запрещает картельные сговоры, выражающиеся в повышении, снижении и поддержании цен на торгах.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
16.07.2018 Материал для онкологических тестов в специальные центры сможет доставлять «Почта России»
16.07.2018 Минздрав разъяснил хитрости статистики по ВИЧ-инфицированным гражданам
27.06.2018 Татьяна Яковлева назначена первым заместителем министра здравоохранения РФ
21.06.2018 ФАС возбудила дело по подозрению в сговоре «Р-Фарм» и Минздрава
18.06.2018 Алексей Репик заплатит налоги в Ярославской области
Метки
АО «Р-Фарм»
сговор
Минздрав России
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения