Департаменту здравоохранения Севастополя предписали перестать нарушать законы

Нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на территории Севастополя вскрылись в ходе внеплановой проверки, которую проводил Росздравнадзор с 5 по 29 декабря 2017 года.

Проверка была назначена, в том числе, по результатам многочисленных публикаций в СМИ о проблемах, с которыми приходится сталкиваться льготникам города при получении положенных им лекарственных препаратов, и обращения сотрудников ГУП «Севастопольская аптечная сеть».

Проверяя деятельность Департамента здравоохранения Севастополя, комиссия выявила ряд нарушений прав граждан при организации и оказании медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Ведомству выдано предписание о принятии действенных мер по устранению выявленных нарушений и их недопущению впредь.