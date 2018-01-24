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Департаменту здравоохранения Севастополя предписали перестать нарушать законы

24.01.2018

Нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на территории Севастополя вскрылись в ходе внеплановой проверки, которую проводил Росздравнадзор с 5 по 29 декабря 2017 года.

Проверка была назначена, в том числе, по результатам многочисленных публикаций в СМИ о проблемах, с которыми приходится сталкиваться льготникам города при получении положенных им лекарственных препаратов, и обращения сотрудников ГУП «Севастопольская аптечная сеть».

Проверяя деятельность Департамента здравоохранения Севастополя, комиссия выявила ряд нарушений прав граждан при организации и оказании медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Ведомству выдано предписание о принятии действенных мер по устранению выявленных нарушений и их недопущению впредь.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
льготники
Севастополь
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