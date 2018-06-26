Депутат: нужно защитить медучреждения от необоснованных штрафов в системе ОМС

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой пересмотреть практику применения санкций к медучреждениям в системе ОМС. Кроме того, депутат предлагает прекратить деятельность страховых медицинских организаций.

Поводом для обращения к куратору социального блока в Правительстве РФ стали многочисленные жалобы врачебного корпуса на серьезные изъяны в действующей системе обязательного медицинского образования.

«Страховые медицинские организации нередко накладывают на учреждения здравоохранения финансовые санкции по надуманным, а иногда откровенно абсурдным основаниям. Например, за отсутствие подписи врача, инициалов после фамилии, точного времени приема и иных технических деталей, имеющих формальный характер, учреждения здравоохранения могут не получить в полном объеме денежные средства за предоставленную ими медицинскую помощь», – говорится в письме Татьяне Голиковой.

Председатель Комитета убежден, что в случае возникновения у страховых медорганизаций претензий к оформлению медицинскими учреждениями отчетных документов, их достаточно просто вернуть для уточнения и корректировки, без применения санкций.

Смягчение чересчур сурового санкционного режима, по мнению Ярослава Нилова, позволит снизить существующую напряженность в среде медицинских работников, а также обеспечит поступление в медицинские учреждения объема денежных средств, адекватного потребностям и фактическому объему выполняемых работ.

В заключение замглавы фракции ЛДПР призвал Татьяну Голикову изучить подобную практику применения санкций к медицинским учреждениям: «Прошу вас при необходимости внести соответствующие изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты в целях прекращения деятельности страховых медицинских организаций, от которой страдают как медицинские учреждения здравоохранения, так и в конечном итоге граждане».

Стоит отметить, что в конце апреля Росздравнадзор обнародовал результаты плановых проверок в отношении деятельности Территориальных фондов ОМС Костромской, Орловской и Ленинградской областей по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья. Проверяющие пришли к выводу, что страховые медицинские организации работают неэффективно и некачественно.

Между тем, министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что страховые медицинские организации — защитники главного права каждого человека на сохранение здоровья.