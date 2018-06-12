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Депутаты Госдумы не согласились со Счетной палатой в вопросе финансирования закупок вакцин

12.06.2018

Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает дополнительно рассмотреть вопрос по выделению дополнительных 2,87 млрд руб. в рамках федерального бюджета на 2018 г. Об этом говорится в заключении комитета на проект изменений в госказну на текущий год. Ранее Счетная палата не согласилась с выделением дополнительных средств на указанные цели.

В конце мая 2018 г. В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.», где предусмотрено увеличение финансирования закупок для Национального календаря прививок.

Пересмотреть параметры бюджета на текущий год правительство подтолкнуло изменение макроэкономической ситуации. Сложившаяся в I квартале 2018 г. конъюнктура на сырьевых товарных рынках оказалась более благоприятной, чем предполагалось ранее.Учитывая текущие тренды, прогноз цены на нефть на 2018 г. улучшен по сравнению с учтенными при формировании структуры госказны на текущий год. «Ожидается, что рост экономики продолжит поддерживаться расширением внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пересмотренном бюджете планируется увеличить финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 3,53 млрд руб. Помимо этого изменены расходы внутри программы. Например, правительство предлагает сэкономить 6,4 млрд руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в рамках мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями». Благодаря перераспределению средств будет возможно увеличить на 2,87 млрд руб. расходы на покупку вакцин. Сейчас на эти цели предусмотрено 13 млрд руб. В кабинете министров отмечают, что этот шаг необходим в связи с ростом цен на вакцины.

В Комитете Госдумы по охране здоровья с этим согласились, но Счетная палата дала отрицательное заключение. Аудиторы напомнили, что единственным поставщиком российских вакцин (всего 18 наименований) является «Нацимбио», согласно распоряжению правительства стоимость контракта формируется исходя из зарегистрированной стоимости в ЖНВЛП. Анализ зарегистрированных цен показал, что они не менялись в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Следовательно, по мнению Счетной палаты, роста цен не произошло.

Кроме того проверка исполнения ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 г. в Минздраве России показала, что с АО «Национальная иммунобиологическая компания» в целях поставки иммунобиологических лекарственных препаратов в 2017 году заключено 17 государственных контрактов на сумму 6,3 млрд руб. «В свою очередь, АО «Национальная иммунобиологическая компания», которое не является производителем иммунобиологических лекарственных препаратов, заключило с производителями и поставщиками данных препаратов 28 договоров на общую сумму 5,9 млрд рублей (разница в объеме 383,4 млн. рублей направлена на собственную деятельность акционерного общества)», - говорится в заключении аудиторов.

В итоге делается вывод, что в 2017 г. выявлены факты, свидетельствующие об имеющихся резервах в ценообразовании на иммунобиологические лекарственные препараты.

Кроме того, Счетная палата отмечает, что по состоянию на 1 мая 2018 г. из предусмотренных Минздраву бюджетных ассигнований на 2018 г. на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок в объеме 13 млрд руб. использовано 497,5 млн рублей, или лишь 3,8%.

В то же время депутаты обращают внимание, что цены на иммунобиологические лекарственные препараты действительно не повышались несколько лет. «Учитывая изложенное, Комитет полагает необходимым получить дополнительную информацию по этому вопросу», - считают в Госдуме.

Первоначальный проект поправок принят в первом чтении 7 июня 2018 г. Поправки принимаются до 18.00 15 июня 2018 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Госдума
вакцина
бюджет
Счетная палата
«Национальная иммунобиологическая компания»
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
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