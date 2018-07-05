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Депутаты отклонили законопроект, усиливающий ответственность за нарушения в сфере здравоохранения

05.07.2018
Фото: duma.gov.ru

На пленарном заседании Госдумы 4 июля был отклонен проект федерального закона № 1093620-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере здравоохранения», принятый в первом чтении в июне 2016 г.

Законопроектом предусматривается дополнение новыми нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающими административную ответственность за ряд нарушений требований федерального законодательства в сфере здравоохранения, а также уточнение полномочий Росздравнадзора по рассмотрению дел об административных правонарушениях в этой сфере.

В частности, законопроектом предлагается установить самостоятельный состав административного правонарушения в отношении предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований при фармацевтической деятельности, в том числе за нарушения при установлении предельных размеров оптовых надбавок и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения лекарственных средств путем увеличения суммы штрафов за нарушение правил торговли лекарственными препаратами, в том числе за отпуск без рецепта сотрудниками организаций розничной торговли лекарственных препаратов, подлежащих отпуску только на основании рецептов врача.

Ранее Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству высказал ряд существенных замечаний по концепции законопроекта и рекомендовал отклонить его.

В заключении Комитета указано, что размеры административных штрафов, предлагаемые новыми составами административных правонарушений, являются значительными и, следовательно, спорными. Авторами не учтено, что у медицинских учреждений, финансируемых за государственный счет, могут возникнуть трудности при выплате соответствующих штрафов ввиду отсутствия источника их покрытия.

Также в законопроекте принцип соразмерности штрафов не соблюден применительно практически ко всем вновь вводимым составам.

«Вопросы ответственности медицинских организаций и медицинских работников имеют большую общественную значимость и могут вызвать нагнетание напряженности среди медицинского персонала. Таким образом, соответствующие положения законопроекта требуют существенной переработки», – указано в заключении.

В частности, разработчики законопроекта предлагали установить административную ответственность за ряд нарушений требований федерального законодательства в сфере здравоохранения, несоблюдение которых может оказывать влияние на оценку эффективности и безопасности лекарственных препаратов, нарушать права граждан в сфере охраны здоровья. По их мнению, это не позволяет в полной мере применять меры воздействия при выявлении в ходе проверок должностными лицами Росздравнадзора нарушений качества и безопасности медицинской деятельности.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству считает, что в части установления ответственности за данные нарушения необходимо уточнить, какие именно требования определяет законодательство по отношению к процедуре рекомендации лекарственных препаратов – порядок назначения или порядок выписывания лекарственных препаратов. Только в случае определенности в данном вопросе можно обсуждать предложение авторов об установлении ответственности за соответствующие правонарушения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
медицинская помощь
нарушение
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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