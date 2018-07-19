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Депутаты предлагают расширить вакцинацию от пневмококковой инфекции

19.07.2018

Прививка для людей старше 55 лет от пневмококковой инфекции в 2020 г. будет включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Об этом телеканалу «Россия 1» сообщил в четверг глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В рамках обсуждения увеличения пенсионного возраста он заявил, что стратегия развития здравоохранения предусматривает обеспечение медпомощью человека от периода новорожденности до старшего возраста. В том числе речь идет об обеспечении старшего поколения высоко технологичной медицинской помощью, изменении плана диспансеризации для них, организации онкоскринингов и скринингов на другие заболевания, а также о вакцинопрофилактике.

«С 2020 г. для мужчин и женщин после 55 лет планируется введение вакцинации против пневмококковой инфекции, которая является основной причиной заболевания пневмонией для пожилых граждан», – сказал депутат.

Готово ли правительство выделить деньги на закупку вакцин в рамках расширения НКПП, Дмитрий Морозов не пояснил. «Человек хочет жить, быть востребованным, быть здоровым, жить до 100 лет. Только меньшинство скажет, что хочет выйти на пенсию», – отметил он.

Между тем расширение НКПП в России идет довольно медленно. За последние несколько лет эксперты не раз говорили о необходимости прививать детей от ротавирусной инфекции и ветряной оспы. В ноябре 2017 г. заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой на конференции «Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания» сообщил, что прививка от ротавирусной инфекции будет включена в Национальный календарь прививок с 2020 г.

Однако, согласно плану мероприятий программы «Десятилетие детства», утвержденному правительством 6 июля 2018 г., прививки от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций будут введены в календарь не раньше 2021 г. Срок внесения изменений в НКПП, обозначенный в документе, – третий квартал 2020 г. Далее необходимо будет предусмотреть средства на закупку вакцин в бюджете на 2021 г.

Также в плане указано, что ко второму кварталу 2019 г. необходимо будет подготовить предложения по организации производства этих вакцин на территории РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцинация
национальный календарь прививок
гемофильная инфекция
ротавирус
пневмококковая инфекция
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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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