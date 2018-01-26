Депутаты предлагают запретить рекламу лекарств в теле- и радиопрограммах

Группа депутатов от ЛДПР, среди которых: Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Елена Строкова и другие, внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить рекламу лекарств, распространяемую в теле- и радиопрограммах.

Свою инициативу они объясняют тем, что только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение.

«Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах. Через каждые 15 минут реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и др. Мало кто обращает внимание на фразу о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация специалиста. Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу.

Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер», – говорится в пояснительной записке.

Депутаты указывают, что во всех странах ЕС запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов. В Швейцарии запрещена любая прямая реклама лекарственных препаратов. В Канаде введен запрет рекламы лекарственных препаратов по ТВ и радио.

В целях защиты жизни и здоровья россиян законопроектом предлагается запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах.

«Предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей», – считают разработчики законопроекта.