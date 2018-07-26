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Депутаты приняли закон о расширении программы «7 ВЗН»

26.07.2018
Фото: duma.gov.ru

Госдума 26 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении так называемой программы «7 нозологий». Данный документ был рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.

Принятыми поправками расширяется работающая с 2008 года программа, в рамках которой Минздрав централизованно закупает препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и рассеянным склерозом. Теперь в нее входят гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Законопроектом предусматривается передача финансирования лекарств пяти орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный.

До принятия этого закона обеспечение граждан лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения этих заболеваний относилось к полномочиям органов госвласти субъектов России, и в связи с этим на бюджеты субъектов ложилась серьезная финансовая нагрузка.

Регионы не могли в полной мере выполнять возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых препаратов, что приводило к нарушению гарантированного права граждан на охрану здоровья.

Проблема была актуальна для большинства субъектов нашей страны. Как говорил ранее член Совета Федерации Валерий Рязанский, представляя 24 июля этот законопроект в первом чтении, инициатива направлена в том числе и на поддержку финансового положения регионов. Кроме того, оптовая централизованная закупка позволит сбить цену на 20–30%. Член Совета Федерации считает, что жесткий и принципиальный контроль со стороны федерального ведомства позволит навести порядок в учете и расходовании необходимых препаратов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
программа "7 нозологий"
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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