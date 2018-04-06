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Депутаты рассказали, как изменится финансирование лекарственного обеспечения

06.04.2018
Фото: Игорь Чунусов

Минздрав готовит два законопроекта по изменению системы лекарственного обеспечения – отмену монетизации льгот на лекарства для новых льготников и лекарственное страхование. Об этом 4 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали депутаты Государственной думы Алексей Куринный и Александр Петров. Оба варианта будут поддержаны коммунистами и единороссами, заверили парламентарии.

Дефицит бюджетных средств, предназначенных для лекарственного обеспечения, образовался именно в результате действия закона о замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации – это понимают не только в оппозиционной КПРФ, но и в «партии власти». Благодаря этому закону, который вступил в силу в 2005 г., государственные средства в размере порядка 80 млрд руб., выделяемые на лекарственное обеспечение, ежегодно монетизируются гражданами. При этом самостоятельно льготники покупают лекарств не более чем на 10 млрд рублей и таким образом 70 млрд руб., отведенных на лекарственное обеспечение, расходуются нецелевым образом, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья ГД РФ Александр Петров.

«Это серьезная дыра в бюджете. И нам требуется новое решение в лекарственном обеспечении. Одним из вариантов, видимо, станет лекарственное страхование. Но в какой форме – надо серьезно обсуждать, иначе мы получим социальный взрыв», — полагает парламентарий.

С ним согласен и депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный: «Просто так сегодня взять и у 10 млн человек отобрать по 800 рублей — это будет очень непопулярным решением. Минздрав предлагает запретить монетизацию для вновь появляющихся льготников – то есть, давать только лекарства. И для тех, кто добровольно с денег перешел на лекарства, запретить возвращение обратно на денежную форму. Но такой подход сразу ситуацию не исправит, потребуется несколько лет, — считает депутат. — Тогда, через 5-6 лет мы, возможно, вернемся к ситуации, которая была в 2005 году. Тогда лекарств более-менее хватало всем. Поэтому тот проект Минздрава, который предлагает централизацию и слияние всех льгот в части лекарственного обеспечения – более перспективный. Если человек нуждается в лекарстве, то должен быть обеспечен им независимо от принадлежности к какой-либо группе или региону. Есть ряд заболеваний, не включенных ни в какой список, при этом они требуют дорогостоящего лечения. Страна одна, права разные».

Однако такая схема требует политической воли, считает А. Куринный.

В целом же лекарственное обеспечение в 2018 году не изменится. Инициатива Минздрава перевести финансирование лечения хотя бы части наиболее затратных орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный не встретила одобрения у Правительства. Депутаты профильного комитета надеются, что этот вопрос удастся решить при формировании бюджета на 2019 год.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
Персоны
Петров Александр Петрович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Фармвестник-ТВ
06.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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