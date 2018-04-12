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Депутаты Хабаровского края считают избыточным законопроект о реализации лекарств в торговых сетях

12.04.2018

В Законодательную думу Хабаровского края поступило обращение от Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики с просьбой рассмотреть обращение заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой по вопросу, связанному с разработкой Минпромторгом России законопроекта, наделяющего торговые организации правом реализовывать безрецептурные препараты, при наличии лицензии на осуществление фармдеятельности.

По мнению разработчиков проекта, такая мера позволит повысить уровень доступности лекарств, простимулирует развитие конкуренции в данной отрасли и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Вместе с тем предполагается, что соблюдение требуемых условий хранения и реализации лекарств в магазинах будет контролироваться органами Росздравнадзора.

Выступающие отмечали, что принятие законопроекта в качестве федерального закона может привести к увеличению: количества фальсифицированных лекарственных препаратов; препаратов, хранящихся с нарушением надлежащих условий хранения и санитарных правил; числа граждан, занимающихся самолечением или неправильно применяющих безрецептурные лекарственные препараты; риска формирования общественного отношения к безрецептурным лекарственным препаратам как к безопасным.

Вместе с тем говорилось и о том, что нормы указанного законопроекта повлекут увеличение производства безрецептурных лекарственных препаратов, что выгодно производителям.

При этом уровень доступности лекарственных препаратов, по мнению экспертов, не изменится, так как на сегодняшний день во многих торговых точках существуют аптечные организации, в которых можно приобрести лекарственные средства, получить профессиональную консультацию специалиста с медицинским образованием в его выборе, рекомендации по употреблению и хранению.

Учитывая, что в настоящее время законодательно определено, что торговые организации имеют право получить лицензию на фармдеятельность и открыть аптечную организацию на своей территории, были высказаны мнения, что принятие нового нормативного акта является избыточным. Кроме того, упрощение текущих лицензионных требований приведет к значительному снижению качества предоставления фармацевтических услуг населению, считают депутаты.

В ходе обсуждения поступил ряд предложений рассмотреть возможность доработать законопроект, поскольку он еще не рассматривался в Госдуме, а проходит нулевые чтения. При условии, что будет установлен четкий перечень лекарственных средств, ответственных лиц и нормативная база, регулирующая отпуск лекарственных препаратов в торговых организациях, законопроект имеет право на жизнь.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
торговые сети
Хабаровский край
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12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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