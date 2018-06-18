Диаскинтест удостоился главной медицинской премии России — премии «Призвание»

В преддверии Дня медицинского работника лучшим врачам России была вручена Национальная премия «Призвание». По сложившейся традиции торжественную церемонию вручения премии провели профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева и народный артист России, врач «Скорой помощи» Александр Розенбаум.

В этом году лауреатом в номинации «За разработку нового метода диагностики» стал коллектив ученых и врачей-фтизиатров под руководством академика РАН М.А. Пальцева и члена-корреспондента РАН В.И. Киселева.

В числе коллектива премией были отмечены:

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», г. Москва;

НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург;

Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова;

Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, г. Ставрополь;

Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток;

Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы.

Доктора и ученые были удостоены премии за создание и внедрение уникального, не имеющего аналогов в мире теста для раннего выявления туберкулезной инфекции – Диаскинтеста, который производит российский лидер в области биотехнологических разработок и производства компания «ГЕНЕРИУМ».

Ранее коллектив разработчиков Диаскинтеста уже был удостоен премии Правительства РФ в 2012 г. и престижной международной Премии Галена в 2014 г. А в мае 2018 г. уникальный тест «Диаскинтест» был представлен штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Источник публикации: АО «Генериум»