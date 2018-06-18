 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
192

Диаскинтест удостоился главной медицинской премии России — премии «Призвание»

18.06.2018

В преддверии Дня медицинского работника лучшим врачам России была вручена Национальная премия «Призвание». По сложившейся традиции торжественную церемонию вручения премии провели профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева и народный артист России, врач «Скорой помощи» Александр Розенбаум.

В этом году лауреатом в номинации «За разработку нового метода диагностики» стал коллектив ученых и врачей-фтизиатров под руководством академика РАН М.А. Пальцева и члена-корреспондента РАН В.И. Киселева.

В числе коллектива премией были отмечены:

  • ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», г. Москва;
  • НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург;
  • Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова;
  • Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, г. Ставрополь;
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток;
  • Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы.

Доктора и ученые были удостоены премии за создание и внедрение уникального, не имеющего аналогов в мире теста для раннего выявления туберкулезной инфекции – Диаскинтеста, который производит российский лидер в области биотехнологических разработок и производства компания «ГЕНЕРИУМ».

Ранее коллектив разработчиков Диаскинтеста уже был удостоен премии Правительства РФ в 2012 г. и престижной международной Премии Галена в 2014 г. А в мае 2018 г. уникальный тест «Диаскинтест» был представлен штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Источник публикации: АО «Генериум»

Материалы по теме
13.06.2018 Отечественные производители орфанных препаратов получат поддержку государства
06.06.2018 Первые лица Минфина и ТПП оценили потенциал развития «ГЕНЕРИУМа»
31.05.2018 «Генериум» представил свои достижения на ПМЭФ-2018
21.05.2018 Российский инновационный тест для диагностики туберкулеза был представлен штаб-квартире ВОЗ
04.05.2018 В Иране будут применять Диаскинтест
Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения