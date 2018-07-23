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Для эффективного оборота электронных рецептов нужно вводить региональную инфо-систему

23.07.2018

На прошлой неделе в ходе Moscow Urban Forum 2018, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, сообщил собравшимся о выдаче 44 млн электронных рецептов на лекарства с момента запуска в 2014 г. единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В то же время, эксперты утверждают, что юридическое обеспечение оборота электронных рецептов в Москве, как и в регионах, находится в начальной стадии. Разработчики медицинских информационных систем считают, что необходимо создавать региональную систему лекарственного обеспечения, а также проработать выписку и выдачу медицинских изделий для полноценного оборота электронных рецептов.

«Сегодня регламент оборота электронных рецептов сосредоточен в первую очередь на технических, а не юридических аспектах отпуска лекарств и медизделий. Для повсеместного использования без опасения вызвать юридические коллизии, предстоит провести большую работу», - сообщила «ФВ» генеральный директор «Факультета медицинского права» Полина Габай. Нет ясности в требованиях к программному и материально-техническому обеспечению аптечных организаций, совместимости такого обеспечения аптечных учреждений с ЕМИАС и Единой информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Пока что законодательство не указывает, откуда у аптек появится программное обеспечение для обработки электронных рецептов, - говорит Полина Габай. - Даже если оно будет в свободном доступе, а точного подтверждения этого пока нет, возникает вопрос – кто будет нести ответственность, если аптечная организация не сможет должным образом настроить его. Или если аптечная организация не будет иметь компьютера, совместимого с техническими требованиями такого программного обеспечения. Получается, что она не сможет отпустить лекарственный препарат пациенту, пришедшему с электронным, а не бумажным рецептом. Естественно это будет трактоваться как нарушение прав потребителя. Таким образом, неурегулированность законодательства несет потенциальный риск преследования аптечных организаций за якобы имевшие место нарушения законодательства».

Нужна региональная система

Очевидно, что для ведения электронных рецептов в субъекте РФ должна быть создана соответствующая информационная система обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе льготного лекарственного обеспечения. По мнению руководителя разработки программного обеспечения компании «Комплексных медицинских информационных систем» (К-МИС) Ильи Гельзина, система может быть представлена как автономный специализированный продукт, так и являться частью общей региональной медицинской информационной системы (РМИС) – РСЛО. «В базовом уровне своего функционального развития РСЛО должна обеспечивать обслуживание рецептурных льготных и обычных назначений, - отмечает Илья Гельзин. - А также, включать учет выписанных рецептов на лекарственное обеспечение и приобретение изделий медицинского назначения, в том числе льготного; учет сведений о результатах обслуживания рецептов в аптечной сети».

При дальнейшем развитии РСЛО, сообщает эксперт, необходимо вводить учет выписанных рецептов на лекарственное обеспечение и приобретение изделий медицинского назначения с проверкой уровня «льготности» пациента, путем получения соответствующих первичных сведений из МИС МО, а также путем внесения данных о выписанных рецептах непосредственно в РМИС; учет сведений о результатах обслуживания рецептов в аптечной сети; ведение справочников лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых в лекарственном обеспечении пациентов региона; передачу сведений по рецептурному обеспечению пациентов из региональной подсистемы в подсистему федерального льготного лекарственного обеспечения, в соответствии с регламентами; формирование необходимых отчетных форм для анализа информации о лекарственном обеспечении и обороте ЛС. А в дальнейшем, РСЛО должна обеспечивать на каждом этапе движения лекарственного средства от их закупки до списания по конкретному рецепту интеграцию с ИС «Маркировка».

«Кроме этого, РСЛО должна взаимодействовать в своей работе с информационной системой фармацевтической организации (ИС ФО), предназначенной для автоматизации деятельности аптечных и фармацевтических организаций и информационной поддержки их сотрудников. Как минимум, должна быть обеспечена передача данных о выписанных рецептах из РСЛО в ИС ФО, а также обратный процесс – передача сведений об отпуске лекарства по выписанному рецепту из РСЛО в МИС МО», - говорит г-н Гельзин.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
электронные рецепты
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10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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