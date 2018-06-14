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Для производителей спиртосодержащих лекарств планируется ввести новые лицензионные требования

14.06.2018

Для организаций-производителей спиртосодержащих лекарственных средств и других лекарственных средств, использующих в производстве фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола) более 200 декалитров в год планируется ввести новые лицензионные требования. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработал Минпромторг России и выставил документ на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru.

В соответствии с проектом постановления, такие организации обязаны соответствовать требованиям установленным статьями 1 и 5 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”».

Такие поправки вносятся с целью недопущения вовлечения в нелегальный оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 27 июня 2018 г.

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Метки
лицензионные требования
спиртосодержащие лекарственные средства
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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