Для производителей спиртосодержащих лекарств планируется ввести новые лицензионные требования

Для организаций-производителей спиртосодержащих лекарственных средств и других лекарственных средств, использующих в производстве фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола) более 200 декалитров в год планируется ввести новые лицензионные требования. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработал Минпромторг России и выставил документ на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru.

В соответствии с проектом постановления, такие организации обязаны соответствовать требованиям установленным статьями 1 и 5 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”».

Такие поправки вносятся с целью недопущения вовлечения в нелегальный оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 27 июня 2018 г.