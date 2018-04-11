 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
162

Дмитрий Медведев: к концу 2020 года все лекарства в России будут промаркированы

11.04.2018
Фото: government.ru

К 2020 г. каждый человек сможет самостоятельно проверить легальность лекарств в аптеках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства за последние шесть лет.

«За эти шесть лет мы изменили ситуацию на фармакологическом рынке. Мы расширяем перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. За последние три года в него дополнительно включено свыше 100 лекарств. Доля российских лекарств из этого перечня увеличилась с 2012 года с 63 до 84%. У нас есть необходимость сделать эту долю где-то в районе 90%, тогда мы можем считать себя абсолютно независимыми в этой сфере. Благодаря государственному регулированию цены на эти лекарства удалось удержать, а в целом ряде случаев и снизить. Чтобы в аптеках не было поддельных лекарств, к концу 2020 года все препараты будут промаркированы, чтобы каждый человек мог проверить их легальность», – подчеркнул глава правительства.

Дмитрий Медведев добавил, что Россия совершила прорыв в медицинских технологиях за 6 лет, а объемы оказания высокотехнологичной помощи выросли более чем в два раза.

По его словам, если в 2012 г. ее получили порядка 450 тыс. человек, то в 2017 г. – более миллиона. Кроме того, и количество самих медицинских организаций, где такую помощь оказывают, за это время выросло втрое.

«Показатели, которые описывают, какими темпами движется страна, в каком состоянии находится ее экономика… их довольно много. Но есть один индикатор, который является важнейшим и характеризует всю картину жизни в нашей стране – и то, как человек лечится, и что ест, в каком доме живет, каким воздухом дышит, сколько денег зарабатывает. Этот индикатор – продолжительность жизни, и за истекшие 6 лет она выросла на 2,5 года», – сказал Медведев.

Сегодня продолжительность жизни достигла рекордных показателей в 73 года, отметил премьер.

«За шесть лет мы добились самой низкой за всю историю страны материнской и младенческой смертности. Младенческая снизилась почти на 35%, материнская – на 36,5%», – отметил Дмитрий Медведев.

Он также напомнил, что за 6 лет России удалось снизить общую смертность на 6,8%, также была перестроена система экстренной помощи, создана сеть региональных сосудистых центров и всерьез обновлен парк скорой помощи.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.04.2018 Чиновники и ЦРПТ обсуждают возможность бесплатной маркировки дешевых лекарств
09.04.2018 Фармкомпании ожидают снижения рентабельности и готовятся к маркировке
05.04.2018 Российское оборудование для маркировки обойдется фармкомпаниям на 40% дешевле зарубежных аналогов
03.04.2018 ЕЭК не считает введение маркировки в России препятствием для единого рынка лекарств
28.03.2018 Депутаты предлагают тратить на здравоохранение до 7% от общего объема расходов федерального бюджета
Метки
здравоохранение
маркировка
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
10.04 — 12.04 14-й международный форум «MedSoft-2018»
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
11.04 HR конференция РБК 2018
11.04 X научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность – 2018: продолжение диалога»
11.04 Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения