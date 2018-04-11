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Дмитрий Медведев расскажет депутатам о результатах деятельности Правительства РФ за шесть лет

11.04.2018

Дмитрий Медведев выступит сегодня в Госдуме с отчетом Правительства РФ о результатах деятельности за 2012–2017 годы и ответит на вопросы парламентариев.

«Я расскажу о том, что происходило с точки зрения Правительства на протяжении последнего отчетного года и на протяжении шести лет - всего периода полномочий Правительства. Прошу вас приготовиться, это будет не совсем короткий доклад», - сказал на прошлой неделе премьер-министр.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство работает дольше всех других в современной истории России и выразил надежду на то, что отчет за шесть лет позволит объяснить гражданам и депутатам логику принятых в эти годы решений.

В период с 8 мая 2012 года правительство приняло 25717 постановлений и распоряжений. В Госдуму внесено 1755 законопроектов, из которых приняты парламентом и подписаны Президентом России 1542. На разных стадиях рассмотрения думой находятся 270 правительственных законопроектов.

Таким образом, общее количество принятых за 6 лет социально-экономических решений превышает 27 тысяч. В отчете представлено 525 ключевых решений по 40 темам.

В частности, в сфере развития фармацевтической и медицинской промышленности в этот период приняты:

2017 год, декабрь

Об утверждении новой редакции государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
Постановление от 28 декабря 2017 года №1673. В новой редакции государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» включены мероприятия по созданию отечественных иммунобиологических препаратов с принципами действия, основанными на новейших мировых достижениях в области иммунобиологии, по реализации прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, расширен перечень целевых индикаторов и показателей госпрограммы, сформирован раздел по опережающему развитию приоритетной территории Дальнего Востока.

2017 год, январь

О поддержке разработки имплантируемых медицинских изделий и ускорения их вывода на рынок
Постановление от 20 января 2017 года №37. В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы». Внесенными изменениями, в частности, расширен список работ, на которые предоставляются субсидии. Увеличен объём субсидирования затрат – с 50 до 80% от фактических затрат. Увеличен максимальный размер субсидии – с 5 млн рублей до 200 млн рублей.

2016 год, август

Об изменении порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат при проведении клинических исследований лекарственных препаратов и производстве фармацевтических субстанций
Постановления от 30 августа 2016 года №860, №861. В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 год». В частности, расширен перечень приоритетных направлений, в рамках которых могут субсидироваться проекты российских организаций по разработке лекарственных средств. Также предусмотрена возможность субсидирования проектов по организации производства нескольких фармацевтических субстанций в рамках одного договора о предоставлении субсидий. Принятые решения направлены на увеличение доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности.

2015 год, октябрь

О государственной поддержке развития производства лекарственных средств и медицинских изделий
Постановления от 1 октября 2015 года №1045, №1046, №1047, №1048. В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы». Принятые решения будут способствовать импортозамещению в фармацевтической и медицинских отраслях промышленности, повышению инвестиционной активности российских организаций с целью создания и модернизации производств, увеличению доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства, созданию высокопроизводительных рабочих мест.

2015 год, июнь

О плане мероприятий по развитию разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов для медицинского применения
План включает комплекс мер по созданию механизмов стимулирования производства в России иммунобиологических лекарственных препаратов для медицинского применения.

2012 год, ноябрь

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
Распоряжение от 3 ноября 2012 года №2057-р. Государственная программа направлена на реализацию мероприятий государственной политики по обеспечению перехода фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на создание новейшей инфраструктуры, усиление роли локальных производителей на внутреннем рынке, обеспечение разработки инновационной продукции и подготовку кадров для современных производств.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
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04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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