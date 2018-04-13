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Дмитрий Морозов: моя позиция неизменна – лекарства должны продаваться только в аптеках

13.04.2018

Комитет Госдумы по охране здоровья выступает категорически против проекта законодательной инициативы о возможном допуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях.

«Я считаю недопустимым, чтобы лекарства продавались нефармацевтическими организациями. И это мнение я высказывал при первой информации, появившейся в публичном пространстве о некой законодательной инициативе», – заявил Дмитрий Морозов.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал широкое общественное обсуждение этого вопроса в Торгово-промышленной палате. Участники дискуссии высказали серьезные опасения в том, что целью разработки данного законопроекта является создание преимуществ для торговых организаций путем установления для них упрощенного порядка получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

«Я уверен, что следствием создания неравных условий ведения деятельности станет закрытие большого количества аптек, которые просто не выдержат конкуренции с крупным торговым бизнесом. А в конечном итоге все это приведет к снижению доступности для пациентов не только тех препаратов, которые предлагается разрешить к продаже в магазинах, но и всего перечня лекарственных препаратов, в первую очередь рецептурных. Также это может привести к невозможности бесплатного получения жизненно важных лекарственных препаратов льготными категориями граждан.

Убежден, что, когда на чаше весов жизнь и здоровье людей, аргумент экономии времени при покупке лекарств в ближайшем магазине недостаточно обоснован.

Мое мнение, что продажа и хранение лекарств возможны только в специальных условиях, которые предусмотрены в аптеке, а продажа должна осуществляться при помощи фармацевта или провизора – так было всегда, так и будет в дальнейшем. Неконтролируемая продажа лекарств в торговых сетях, когда лекарства будут находиться на одной полке с продуктами питания, в том числе психологически может привести к тому, что покупатели будут беспечнее относиться к покупке лекарства и не осознавать все риски неконтролируемого приема препаратов. В свою очередь, бесконтрольное потребление лекарств может повлечь за собой передозировки фармацевтических препаратов, усугубление хронических заболеваний. Также в связи с такой продажей лекарств повышается риск массового поступления в оборот фальсифицированной продукции и контрафакта, вероятны рост цен на жизненно важные рецептурные препараты и многие-многие проблемы.

Судя по всему, весьма непрофессиональное вмешательство в сферу охраны здоровья является следствием определенного лобби торговых сетей».

Председатель Комитета по охране здоровья уверен, что члены комитета обеспечат всестороннюю экспертизу этой инициативы еще до внесения в Государственную думу и смогут «убедить авторов в некорректности их предложений».

Как неоднократно писал «ФВ», фармацевтическое сообщество высказывается против принятия такого документа, считая что он создаст дискриминационные условия для участников аптечного рынка. В частности, ранее исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова заявляла: «Тому, кто хочет открыть аптеку, необходимо следовать правилам лицензирования. А тому, кто хочет только торговать безрецептурными препаратами, достаточно уведомить об этом. Нам кажется, что тем самым создаются дискриминационные условия для участников аптечного рынка. И еще – наша организация представляет фармацевтический бизнес, нам тоже часто хочется упростить регулирование, но надо упрощать до каких-то пределов, знать границы», – отметила глава СПФО.

В Минздраве также считают, что идея продажи лекарств в магазинах раздувается искусственно «определенными интересантами, которые в этой ситуации чего-то не получают, как им кажется».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
безрецептурные препараты
торговые сети
Персоны
Морозов Дмитрий Анатольевич

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья
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09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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