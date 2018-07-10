Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести

В последнее время темпы подготовки фармотрасли к обязательной маркировке лекарств, по единодушному мнению, существенно замедлились. Регуляторы видят корень зла в переносе сроков («Слишком расслабились!»). У представителей отрасли другое объяснение: правила игры все время меняются, и без итоговых нормативно-правовых документов двигаться вперед невозможно. («Только чтобы это была окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня!».) Ряд проблем, связанных с внедрением маркировки, в течение двух с половиной часов обсуждали участники парламентских слушаний, инициированных Комитетом Госдумы по охране здоровья.