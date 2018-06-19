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Доставка лекарств на дом разрешена – уверена почти половина интернет-пользователей

19.06.2018

«Здоровье Mail.ru» предоставил эксклюзивно «ФВ» результаты проведенного исследования об отношении потребителей к дистанционным продажам лекарств с доставкой на дом. Опрос, который проводился совместно с агрегатором Vseapteki.ru среди 20 тысяч пользователей ресурса, показал, что 39% респондентов уверены – лекарства разрешено заказывать с доставкой на дом. И только 22% знают, что это запрещено законом.

Четверть респондентов (26%) высказались за снятие всех ограничений на доставку лекарств, а 27% посчитали, что можно разрешить доставлять только безрецептурные препараты. Еще меньше –15% готовы заказывать на дом, если курьером будет исключительно фармацевт, провизор. Но большая часть – 31% опрошенных – все же выступают за покупку в «настоящей» офлайн аптеке.

На сегодня 56% пользователей ресурса «Здоровье Mail.Ru» делает покупки лекарств традиционным способом, а заказывают препараты через интернет с разными формами доставки только 5%.

Как сообщил «ФВ» руководитель проекта Аптека.ру Анатолий Тенцер, люди действительно не очень хорошо знают, что разрешено, а что нет.

«Грамотность населения в данном вопросе достаточно невысока, и опрос это хорошо показывает. Соответственно им будет очень сложно отличить легальные интернет-аптеки от нелегальных. Делать это должны регулирующие органы. Вместе с тем видно, что людей заботит вопрос безопасности, и они предпочитают покупать лекарства, особенно рецептурные, в аптеках», – сообщил представитель Аптека.ру.

Глава проекта «Здоровье Mail.Ru» Евгений Паперный сообщил «ФВ» : несмотря на то, что конечное заключение остается за законодателем на основе рекомендаций специалистов, при принятии решений обязательно должно учитываться мнение самого главного человека – пациента.

Г-н Тенцер добавил, что опрос не дает реальной картины мнений, так как проведен среди пользователей ресурса «Здоровье Майл. ru» – аудитории, ориентированной на интернет.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
интернет-аптеки
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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