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Доступность ботулинотерапии необходимо поднимать с критично низких 2%

09.07.2018

В рамках IV Всероссийской встречи специалистов по ботулинотерапии в г. Суздаль состоялась дискуссионная панель экспертов по проблеме терапии и реабилитации пациентов со спастическим синдромом (повышение тонуса мышц). Эксперты и практикующие врачи отметили такие болевые позиции, как пробелы в нормативно-правовой базе и отсутствие маршрутизации пациентов.

В результате терапевтический курс восстановления за счет государства получает менее 3-4% больных. «Порядка 250 тыс человек, перенесших черепно-мозговую травму или инсульт, получают спастический синдром. Это значит, что 25% пострадавших нуждаются в ботулинотерапии. Но обеспечены ею только 2%», - сообщил «ФВ» модератор дискуссии, директор Центра социальной экономики Руслан Древаль.

Трудности перевода

Для развития ботулинотерапии необходимо решить междисциплинарную проблему в четырех сферах: финансирования, нормативно-правового регулирования, организации медпомощи и контроля ее качества. Проблема финансирования состоит в его разветвленности, что затрудняет управление затратами, они становятся менее прозрачными.

Врач-невролог отделения нейрореабилитации НМХЦ им. Н.И. Пирогова Эдуард Новак признался, что приходится предлагать и платную терапию, если бюджет не покрывает курс. «Столкнулись с тем, что требуются большие дозы. Эти объемы не укладываются в новый тариф клинико-статистической группы (КСГ), который составляет даже с поправочным коэффициентом 34 тыс. руб. К примеру, стоимость только одного флакона качественного препарата (ботулинический токсин 700 единиц) - 17 тыс. руб. Нужно еще прибавить затраты на стационар и восстановительные процедуры. Можно пригласить пациента через месяц повторно, но большинству сложно добираться из регионов. В итоге ботулинотерапия теряет свою клиническую эффективность», - сообщил г-н Новак.

Схожая проблема и с маршрутизацией пациентов. Между этапами перехода пациента от больницы до поликлиники нет информационного следа истории болезни. «Мы выяснили, что нет преемственности ведения пациента из-за разных электронных медицинских систем больниц и поликлиник. Когда больной выписывается из больницы, врач не видит, какой курс лечения, восстановления последует. И тогда мы самостоятельно внедрили единую систему - получая данные из больниц, передаем их в поликлиники. Неврологи проводят патронаж, заносят пациентов в регистр, направляя на ботулинотерапию», - поделился своим опытом главный окружной невролог ЮАО г. Москвы Рафиз Шихкеримов. При этом специалист признается, что локальный подход не панацея. Нужны внутренние экономические, правовые механизмы, включая заинтересованность врачей. «Очевидно, что нужна синхронизация между профессиональным сообществом, организаторами здравоохранения и пациентским сообществом. Чтобы врач не оказывался перед выбором между плохим и очень плохим решением», - выразил общее мнение г-н Древаль.

Повестка регулятору

В своей резолюции участники форума обратили внимание профильного медицинского сообщества, регуляторов и его региональных субъектов на необходимость принятия следующих мер. Минздраву - утвердить клинические рекомендации оказания медицинской и реабилитационной помощи больным со спастическим синдромом. Профильным медицинским сообществам - разработать и внести предложения в Минздрав по изменению существующего порядка и стандартов оказания помощи, учесть особенности маршрутизации пациентов, а также разработать оптимальную модель регистра пациентов со спастическим синдромом для последующего его внедрения на региональном и федеральном уровнях.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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