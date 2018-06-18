Доступность медпомощи и лекарств в селах можно будет увидеть на интерактивной карте ОНФ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил «Карту доступности медпомощи», которая охватывает малые населенные пункты. Информация будет браться из всех доступных источников, кроме того активисты ОНФ будут собирать и проверять информацию в регионах.

Эксперты ОНФ также призывают граждан, медицинских работников, представителей экспертного сообщества и общественных объединений принимать самое активное участие в наполнении карты.

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, в поселениях, где проживают от ста до двух тысяч человек, в течение 2018–2020 гг. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории. Там, где живет меньше ста человек, необходимо организовать мобильные медицинские комплексы – автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым медицинским оборудованием.

Учитывая масштаб проблемы и недостаточность локальных успехов в этой области, эксперты ОНФ приняли решение заняться мониторингом доступности медицинских услуг, разработав интерактивную карту. Ее адрес - medkarta-onf.ru. Процесс наполнения будет проходить в 2018-2020 гг.

«Карта позволит собрать, обработать и проанализировать информацию о работе организаций первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах. А самое главное – учесть мнение граждан, местных жителей, выявить их потребности. Информация обо всех выявленных недостатках будет доведена до соответствующих органов власти», – отметил координатор Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

Интернет-ресурс состоит из четырех основных блоков. В первом будут собираться данные о сети уже действующих медорганизаций в малых населенных пунктах. В частности, это сведения об их оснащенности медоборудованием и лекарствами, о наличии персонала и помещений. По информации профильных региональных органов власти, направленной в Народный фронт, в малых населенных пунктах сейчас действует более 18 тыс. медицинских организаций. Однако ряд субъектов данные еще не представил, и эта цифра может быть уточнена.

Во втором блоке будут собираться данные о планах строительства новых медорганизаций и о ходе строительно-монтажных работ. Согласно данным субъектов РФ, в ближайшие годы запланировано строительство более 400 зданий медорганизаций. Карта также поможет выявить потребности жителей малых населенных пунктов в медицинских организациях.

В третьем блоке граждане смогут отметить населенные пункты, в которых есть потребность в медорганизации или на которые необходимо распространить зону обслуживания передвижных медкомплексов. Четвертый блок интерактивной карты будет посвящен оценке эффективности мероприятий по профилактике заболеваний. В этом блоке будет представлен индекс здоровья населения по каждому субъекту РФ, который рассчитывается как на основании официальных данных федеральных и региональных органов исполнительной власти об уровне заболеваемости, инвалидизации, информированности граждан о здоровом образе жизни и других официальных сведений, так и по данным опросов граждан о ведении ЗОЖ. Лучшие региональные практики будут рекомендованы для массового тиражирования.

«Для нас важно, что карта, как многослойный пирог, будет содержать максимально большое количество информации, которая касается не только наличия ФАП, кадров, но и возможности лекарственного обеспечения. Мы постараемся формализовать все эти данные, чтобы они могли быть сопоставимы», – отметил Николай Говорин.

При этом представители ОНФ не боятся, что карту заполнит большой поток жалоб от граждан. «Наша задача – получить сигнал и формализовать его в индикатор», – пояснил г-н Говорин.

Координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков добавил, что карта и создавалась для того, чтобы люди выражали свое мнение, чтобы можно было узнать не только о наличии ФАП, но и о качестве медицинской помощи, оказываемой в нем.

Первые итоги заполнения интерактивной карты будут подведены в конце 2018 г.