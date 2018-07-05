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Дума запросит Минздрав о регистрации нового класса релиз-активных препаратов

05.07.2018

Депутаты Госдумы запросят Минздрав по поводу возможности упрощения внедрения российских инновационных лекарств, в частности, релиз-активных препаратов. Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов, выступая от фракции после «правительственного часа» с участием главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Как сообщает ТАСС, «видные врачи, ученые, представители госорганов рассказали о крайне сложной системе внедрения российских инновационных лекарственных препаратов, – информировал Тумусов. – По итогам «круглого стола» готовим депутатский запрос в адрес Минздрава».

По его словам, «запрос основан на предложении медицинского отделения РАН о необходимости разработки научно обоснованных регуляторных требований для нового класса релиз-активных лекарств на основе высоких разведений антител».

Первый зампред думского комитета указал на очевидные успехи российской фармацевтической промышленности. По его словам, это «одна из самых динамично развивающихся отраслей промышленности, в денежном выражении темп роста составляет 10-12%». «Принимаются реальные меры по обеспечению надлежащего качества лекарственных средств», – добавил политик.

При этом парламентарий обратил внимание, что пока не удается «снять проблему обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан». В то же время, как констатировал депутат, выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению средней продолжительности жизни россиян до 78 и далее до 80 лет «невозможно без обеспечения лекарствами всех категорий населения».

Одной из существующих проблем отечественной фармацевтики Тумусов назвал тот факт, что система регистрации медицинских препаратов, которую пытаются внедрить в ближайшее время, еще «сырая», в достаточной мере не проработанная. «15% реально качественной продукции сейчас может браковаться из-за технических проблем маркировки по данной системе», – считает депутат.

В апреле участники «круглого стола» в Госдуме обсудили проблемы законодательного регулирования и упрощения процедуры регистрации лекарственных препаратов. В рекомендациях по итогам мероприятия, участие в котором приняли представители медицинского сообщества, отмечается необходимость поиска механизма более тесного взаимодействия профессионального сообщества и органов власти по вопросам исследований лекарств и госрегистрации отечественных инновационных релиз-активных препаратов. В частности, выступавший на совещании член-корреспондент РАН Олег Эпштейн выразил уверенность в том, что «новейший класс релиз-активных лекарственных препаратов должен быть законодательно внедрен в первую очередь в России, а не на Западе».

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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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