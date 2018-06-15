ЕЭК: к содержанию этикеток БАД, которые соответствуют техрегламентам ЕАЭС, не могут предъявляться иные требования

К содержанию этикеток биологически активных добавок к пище (БАД), реализуемых в РФ, не должны предъявляться требования сверх тех, что предусмотрены техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К такому выводу пришли специалисты евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, ряд производителей обратились в комиссию с просьбой «поставить точку» в споре с контролирующими реализацию БАД государственными органами.

«Согласно представленной информации, во многих городах и населенных пунктах России территориальные подразделения Роспотребнадзора штрафовали аптеки за отсутствие на этикетках БАД номеров технических условий и свидетельства государственной регистрации, поскольку эта информация должна быть представлена в соответствии с российскими санитарными правилами и нормами. При этом продукция изымалась из обращения, хотя БАД соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза», - пояснили в ЕЭК.

Специалисты ЕЭК заявили, что выпускаемые в обращение в странах ЕАЭС БАД должны соответствовать техническим регламентам союза и дополнительные требования к ним не могут предъявляться национальным законодательством.

С этим мнением бизнеса и ЕЭК представители Роспотребнадзора согласились, пояснили в пресс-службе ЕЭК.