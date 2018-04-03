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ЕЭК не считает введение маркировки в России препятствием для единого рынка лекарств

03.04.2018
Фото: Игорь Чунусов

Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) упаковок лекарственных средств не должно стать барьером для их обращения в рамках единого рынка лекарств. Об этом сообщили «ФВ» в Европейской экономической комиссии.

«Маркировка контрольно-идентификационными знаками потребует совершения производителями лекарственных препаратов определенных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, но барьером такие требования стать не должны», – отметил начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Европейской экономической комиссии Дмитрий Рождественский.

Принятый в целях обеспечения функционирования общего рынка лекарственных средств пакет документов Евразийского экономического союза включает решение Совета комиссии от 3 ноября 2016 г. № 76, определяющее требования маркировки лекарственных препаратов. Эти требования предусматривают единую маркировку для препаратов, выпускаемых в обращение на территориях государств-членов, при этом в случае наличия различающейся информации (условия отпуска и т.п.) ее указывают с использованием дополнительной этикетки (стикера) в специально отведенном поле вторичной упаковки, пояснил эксперт.

Если на вторичной упаковке предусмотрено предназначенное для специальной информации государства-члена поле, в нем допускается нанесение такой информации (например, разный статус отпуска из аптечной сети или специальная информация: «упаковка для стационаров», «по государственным программам» и др.) без использования этикетки (стикера).

Кроме того, г-н Рождественский пояснил, что прорабатывается вопрос введения системы мониторинга на территории ЕАЭС.

«В Алматы 2 февраля 2018 года подписано Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, которое еще не вступило в силу, – уточнил сотрудник комиссии. – Процедурно при принятии решения о введении маркировки товаров Советом комиссии будет утвержден перечень таких товаров с указанием их кодов в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. В нем будут определены дата введения и порядок маркировки товаров, средства идентификации, а также состав и структура информации, которая должна содержаться в средствах идентификации на основе сведений (при их наличии), содержащихся в едином реестре средств идентификации».

Вопросами маркировки в комиссии занимается Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Они обсуждаются с участием представителей бизнеса в экспертных группах по вопросам маркировки лекарственных препаратов, обуви и ювелирных изделий средствами идентификации.

Ранее «ФВ» писал о том, что среди экспертов рынка стран ЕАЭС присутствует некоторое напряжение, связанное с неминуемым и скорым внедрением обязательной маркировки лекарств в России. Страны-союзницы выступают за то, чтобы система прослеживаемости была универсальной, единой для всего союза. В связи с переходом на систему маркировки ЛС российский бизнес волнует вопрос, как страны ЕАЭС будут относиться к изменениям в макете упаковки, связанным с нанесением технологического кода.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
информационная система
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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