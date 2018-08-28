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ЕЭК: переноса сроков для введения GMP-инспекций ЕАЭС больше не будет

28.08.2018

В рамках третьей всероссийской GMP-конференции, которая проходит в Казани, представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали о новых акцентах в системе регулирования стран ЕАЭС в разрезе надлежащей производственной практики.

Как отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, в настоящий момент ведется работа по созданию документов третьего уровня.

В течение 2018 года должны быть приняты четыре документа, в разработке находятся еще шесть.

Говоря о переходных периодах, установленных для производителей, Валерий Корешков напомнил, что было принято решение о продлении переходного периода для предоставления в регистрационное досье национального сертификата GMP до 31 декабря 2020 г.

«Считаю, это правильное решение. Но дополнительных обсуждений по переносу сроков больше не будет», – заявил он.

Однако по мнению директора по регуляторным вопросам и политике в области здравоохранения AIPM Елены Поповой, переходный период в 2,5 года очень мал.

«Мы можем прийти к тому, что сформируется узкое горлышко», – пояснила она. Эксперт предложила не продлевать переходный период, а используя 93 решение ЕЭК, синхронизировать сроки всех переходных периодов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GMP
ЕАЭС
GMP-конференция
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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