 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
197

ЕЭК в 2019 году планирует принять девять документов третьего уровня по вопросам клинических исследований

21.06.2018

Сегодня в Сколково стартовала двухдневная практическая конференция «Клинические исследования в ЕАЭС 2018».

Как отметила в своем выступлении заместитель начальника отдела координации работ в сфере обращения ЛС и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Анна Кравчук, в стадии высокой степени подготовки находятся два документа: «Руководство по подбору дозы ЛП» и «Руководство по общим вопросам клинических исследований». Планируемый срок принятия: третий и четвертый кварталы 2018 года.

«В целом можно сказать, что 2018 год посвящен вопросам качества, а 2019 год будет напряженным с точки зрения разработки и принятия документов по клиническим исследованиям третьего уровня», – отметила эксперт.

В частности, в 2019 году планируется принять: «Правила выдачи разрешений на проведение клинических исследований», «Требования к проведению исследований ЛС у доношенных и недоношенных новорожденных», «Требования по определению возможности использования лекарственной формы в педиатрической практике или на ограниченной части педиатрической популяции» и другие руководства.

Ответственными разработчиками определены Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.06.2018 Эксперт: продление срока действия локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС нас полностью устраивает
18.06.2018 Medivir откладывает начало III фазы клинического исследования препарата remetinostat
13.06.2018 Eli Lilly и AstraZeneca прекращают клинические исследования по препарату lanabecestat
31.05.2018 Фармрегулятор Индии завершит разработку новых правил проведения клинических исследований через 2 месяца
29.05.2018 Эксперт: вопрос о незамедлительном введении «параллельного импорта» лекарств в рамках ЕАЭС не стоит
Метки
клинические исследования
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
21.06 — 22.06 Clinical Trials Practical Forum 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения