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Эффективность биологических препаратов и биоаналогов для лечения ревматоидного артрита подтверждается исследованиями и экспертами

13.08.2018
Фото: Игорь Чунусов

Официально в России зарегистрировано 302,5 тысячи больных ревматоидным артритом, однако эксперты считают, что эта цифра не соответствует действительности.

«Реальное количество больных может быть в 2 раза больше. Уже через 5–10 лет от начала заболевания примерно 40% пациентов становятся инвалидами. Для лечения тяжелых случаев эффективно применять генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), но их не хватает на всех нуждающихся и надо понимать их количество», – сообщил «ФВ» директор Центра социальной экономики Руслан Древаль (на фото).

Для того, чтобы знать истинное число больных, нужны полноценные федеральные регистры, в которых будут учтены как статистические данные, так и данные по применяемой терапии, эффективности. На сегодняшний момент есть попытки консолидировать информацию. Определенная статистика из субъектов РФ аккумулируется в НИИ ревматологии
им. Насоновой в Москве, однако предоставление данных в это учреждение не является обязательным для регионов. Этот факт резко девальвирует релевантность информации и возможность ее экстраполяции на общероссийские пациентские популяции.

«Точное число пациентов позволит планировать медицинскую помощь, финансы, лекарственное обеспечение. Именно лекарственное обеспечение – ключевой элемент успеха терапии», – уверен Руслан Древаль.

Ревматоидный артрит не приговор, при грамотной и современной терапии заболевание длительное время можно компенсировать, тем самым сохраняя работоспособность и социальную активность. В настоящее время порядка 85% больных ревматоидным артритом получают базисную терапию, еще часть комбинированные схемы и чуть более 5–6%, при неэффективности базисной терапии получают современные генно-инженерные биологические препараты. Известно, что своевременное включение ГИБП в стратегию лечения РА позволяет снизить инвалидизацию на 25% и сократить смертность пациентов с РА от сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. В настоящий момент в рамках терапии ревматических заболеваний используются разные ГИБП, производимые как зарубежными, так и российскими компаниями. Эксперт отметил, что необходимо разработать и утвердить приказом Минздрава нормативно-правовые механизмы, регламентирующие организацию и эффективное функционирование федерального регистра пациентов с ревматическими заболеваниями, с наличием системы учета и контроля применения ГИБП.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
биоаналоги
биологический препарат
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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