Egis приостановила сотрудничество с АСНА

ООО «Эгис-Рус» - российское подразделение венгерского фармпроизводителя Egis – уведомило АСНА о приостановлении текущих договоров с ассоциацией с июля по сентябрь 2018 г. Информацию об этом «ФВ» подтвердили обе стороны.

«Да, мы действительно направили письмо в «АСНА» о прекращении договорных отношений в период с июля по сентябрь 2018 года. Но это вовсе не значит, что мы завершаем сотрудничество, наше решение – временное. Оно связано с пересмотром бизнес-стратегии в отношении продвижения продукции ООО «Эгис-Рус». Этого требует ситуация на рынке, а также динамика и планы продаж компании», - пояснила «ФВ» директор отдела по обеспечению продаж ООО «Эгис-Рус» Ирина Альбинская.

Она добавила, что производитель заинтересован во взаимовыгодных отношениях со всеми участниками товаропроводящей цепочки. Поэтому в ближайшее время мы готовы обсудить бизнес-стратегию и новые условия работы с нашими партнерами, в том числе с АСНА», - заключила она.

Управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев подтвердил наличие письма и подчеркнул, что обязательства по предыдущим договорам будут исполнены в полном объеме.