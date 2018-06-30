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Egis приостановила сотрудничество с АСНА

30.06.2018

ООО «Эгис-Рус» - российское подразделение венгерского фармпроизводителя Egis – уведомило АСНА о приостановлении текущих договоров с ассоциацией с июля по сентябрь 2018 г. Информацию об этом «ФВ» подтвердили обе стороны.

«Да, мы действительно направили письмо в «АСНА» о прекращении договорных отношений в период с июля по сентябрь 2018 года. Но это вовсе не значит, что мы завершаем сотрудничество, наше решение – временное. Оно связано с пересмотром бизнес-стратегии в отношении продвижения продукции ООО «Эгис-Рус». Этого требует ситуация на рынке, а также динамика и планы продаж компании», - пояснила «ФВ» директор отдела по обеспечению продаж ООО «Эгис-Рус» Ирина Альбинская.

Она добавила, что производитель заинтересован во взаимовыгодных отношениях со всеми участниками товаропроводящей цепочки. Поэтому в ближайшее время мы готовы обсудить бизнес-стратегию и новые условия работы с нашими партнерами, в том числе с АСНА», - заключила она.

Управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев подтвердил наличие письма и подчеркнул, что обязательства по предыдущим договорам будут исполнены в полном объеме.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркетинговое соглашение
Ассоциация независимых аптек (АСНА)
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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