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Экс-министр здравоохранения оплатил штраф за заключение картельного соглашения

23.08.2018

Бывший министр здравоохранения Удмуртской Республики Алексей Чуршин добровольно исполнил решение суда. Соответствующая информация опубликована в системе «Электронное правосудие». Экс-чиновник, которого УФАС признало виновным в заключении картельного соглашения, оплатил штраф в 20 тыс. руб.

Два года назад Минздрав Удмуртии, которым руководил Алексей Чуршин, заключил контракт с ГУП УР «Фармация», по которому предприятие должно было организовать и провести закупочные процедуры по приобретению ЛС и медизделий в интересах подведомственных ЛПУ. Сделано это было без проведения конкурса. Далее ГУП «Фармация» устраивало аукционы, в которых участвовало и ГУП «Аптеки Удмуртии». Все бы ничего, но директором в обеих организациях был один и тот же человек, да и некоторые сотрудники трудились по совместительству сразу в двух ГУП. Другими словами, одни и те же люди объявляли торги, затем готовили заявки на участие в них и в итоге они же побеждали в аукционах почти 200 раз. Территориальный орган УФАС посчитал, что налицо - заключение соглашения, направленного на ограничение конкуренции.

Фигуранты дела обжаловали решение УФАС в Арбитражном суде Удмуртской Республики, а затем в апелляционной инстанции. Однако проиграли. В конце июня ГУП «Фармация» уведомило антимонопольный орган об оплате штрафа в 100 тыс. руб. Его примеру последовал и Алексей Чуршин, перечислив 20 тыс. руб.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Республика Удмуртия
штраф
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
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Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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