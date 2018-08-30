Экс-министр здравоохранения Забайкалья может получить 15 лет тюрьмы за махинации при закупке медтехники

Следственный комитет Забайкальского края объявил о завершении расследования дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Михаила Лазуткина. Обвинительное заключение на днях будет передано в суд. Чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Михаил Лазуткин возглавлял забайкальский Минздрав с 2013 по 2016 г. В это время через Центр материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края он организовал мошенническую схему, благодаря которой получил более 16 млн руб. от компаний, участвовавших в аукционах. В частности, поставщик томографов, заключив контракт на 31 млн руб., заплатил Лазуткину 5,2 млн руб. Еще одна компания выплатила экс-министру 9 млн руб. за поставки оборудования на сумму более 60 млн руб., утверждают в региональном СУ СК РФ.

«Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки», – отметили в пресс-службе ведомства.

Вместе с Михаилом Лазуткиным на скамью подсудимых попадет предприниматель из Читы, который выступал посредником при передаче взяток. Дела других фигурантов из Минздрава и Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края пока находятся на стадии расследования.