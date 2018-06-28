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Эксперимент по маркировке лекарств планируется продлить до конца 2019 г.

28.06.2018

Минпромторг подготовил поправки в постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

В соответствии с поправками, оператором информационной системы, осуществляющим информационное обеспечение проведения эксперимента, до 30 сентября 2018 г. является Федеральная налоговая служба, с 1 октября 2018 г. – общество с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ.

Информационная система, в которой будет осуществляться ‎информационное обеспечение проведения эксперимента, подключается к единой системе межведомственного электронного взаимодействия в соответствии ‎с постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. ‎№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» на безвозмездной основе.

Также, проект постановления предусматривает продление срока проведения эксперимента, с учетом сроков введения обязательной маркировки, ‎с 31 декабря 2018 г. по 31 декабря 2019 г.

По данным Минпромторга, по состоянию на 15 июня 2018 г. в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках эксперимента зарегистрированы более 5,7 тыс. организаций и около 700 лекарственных препаратов, в информационную систему внесена информация более чем о 10,4 млн упаковок промаркированных лекарственных препаратов.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится до 17 июля 2018 г. на сайте regulation.gov.ru.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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маркировка
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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