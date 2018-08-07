Эксперт: аптекам нужно расширять спектр услуг для потребителей

Все больше фармацевтических компаний отказываются от маркетинговых договоров. Этот факт тревожит аптечных работников, ведь не секрет, что аптеки часто находятся в сильной зависимости от «макретинговых денег».

По словам исполнительного директора Национальной фармацевтической палаты Елены Неволиной (на фото), аптекам надо учиться зарабатывать, внедряя новые услуги для потребителей.

«Зарубежный опыт показывает, что спектр таких услуг весьма широк. Скажем, в Великобритании фармацевты могут консультировать потребителей по проблемным вопросам: отказ от курения, снижение веса, выпадение волос и т.п., кроме этого британские фармацевты зарабатывают, оказывая услуги по сезонной вакцинации населения, например от гриппа. Нашим профессиональным организациям надо решать вопросы разрешения прочей деятельности фармацевтическим работникам, чтобы эти услуги могли помочь заработать аптечной организации», – комментирует Елена Неволина.

Видит эксперт и перспективу для производственных отделов.

«Аптечные организации, имеющие производственные отделы, могли бы дополнительно получить прибыль за изготовление косметических средств. Сейчас за рубежом это довольно распространено, кремы и прочая продукция в аптечных склянках очень популярна. Есть такой опыт и в России. Например, одна из аптек управления делами Президента в Москве продает собственную продукцию: жидкость для смягчения рук: р-р аммиака 10%-5,0, глицерина 50.0, воды очищенной 50 мл. Стоит такой флакончик 140 руб. Любой специалист из производственной аптеки скажет, что самое дорогое в этом растворе – флакон. Но товар пользуется хорошим спросом, равно как и различные кремы, изготавливаемые в этой же аптеке. Посетители покупают такой товар с удовольствием».

Елена Неволина считает, что зацикливаться на маркетинговых деньгах и повышении объемов продаж тех препаратов, за которые платит производитель, – тупиковый путь. Нужно менять ситуацию, перестраивать сознание профессионального сообщества.

«На мой взгляд, мы еще не все идеи использовали для повышения рентабельности аптек, зарубежные аптеки, видимо, этот барьер уже преодолели и нашли много других честных способов повышения прибыльности аптечного бизнеса», – резюмировала эксперт.