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Эксперт: биомедицинская информация о пациентах будет доступна для анализа R&D-отделам фармкомпаний

10.08.2018

По оценкам экспертов, новый приказ Минздрава, обязывающий обезличивать данные пациентов в подсистеме «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, оставляет открытой часть информации. В частности: пол, анамнез, диагноз, сведения об организации, осуществляющей медицинскую деятельность, вид оказания медицинской услуги, условия оказания медицинской помощи, сроки оказания медицинской помощи, объем медпомощи, включая сведения об оказанных медуслугах, результат обращения за медпомощью, сведения о проведении медицинских экспертиз, медосмотрах, медосвидетельствовании. Эксперты ссылаются на пункт 5 приказа, который, по их мнению, не включил приведенные выше подпункты в обязательное преобразование, то есть шифрование. По их оценкам, доступность данных позволит фармкомпаниям повысить эффективность подбора мишеней, снизив затраты.

Приказ Минздрава РФ № 341н «Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования» был зарегистрирован Минюстом 9 августа 2018 г. Многие участники рынка считают его некоторым аналогом американского документа HIPAA – набор специальных стандартов конфиденциальности и безопасности для определенной информации о здоровье. Там также сохраняется доступ к ряду параметров, включая пол, диагноз и сведения о медицинских услугах. В приказе № 341н в пункте 5 говорится: «В ходе обезличивания методами, приведенными в главе IV настоящего Порядка, выполняется преобразование сведений, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6–11, 20 пункта 4 настоящего Порядка, с обеспечением сопоставления результатов обезличивания со сведениями, указанными в подпунктах 2, 5, 12–19, 21–23 пункта 4 настоящего Порядка». Таким образом, эксперты предположили, что не включенные подпункты будут в свободном доступе.

«Данный приказ не ограничивает доступ к важной биомедицинской информации пациентов, обезличивая только данные пациентов: ФИО, паспортные данные и прочее», – сообщила «ФВ» научный аналитик, главный эксперт-биолог компании Semantic Hub Анна Палеева.

«С большой вероятностью ограничения не повлияют на возможность анализа оставшихся сведений. При достаточной полноте данных, грамотной структуре и удобстве системы для врача на выходе можно будет получить большой объем важной информации, которую могут собирать и анализировать специализированные компании. В Европе и Америке уже существуют сервисы по поддержке принятия решений для врачей и фармацевтических компаний на основе данных электронных записей пациентов – например, у компании Flatiron, недавно приобретенной Roche. У Semantic Hub есть опыт анализа электронных медицинских карт совместно с другими типами данных о пациенте, поэтому мы с интересом будем наблюдать за цифровизацией в здравоохранении, надеясь на то, что это станет ценным ресурсом для научных исследований в интересах пациента».

Осталось выяснить, в каком они будут виде и у кого к ним будет доступ.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
информационные технологии
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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