Эксперт: часто у аптек начинаются проблемы из-за желания кого-то победить

По данным AlphaRM, в России продолжается рост числа аптечных точек: в феврале их количество достигло 64 829, увеличиваясь на 500–600 аптек ежемесячно.

«Такими темпами по итогам первого квартала мы можем наблюдать преодоление психологического рубежа в 65 тыс. аптечных точек. Напряженность в начале года создает неопределенность с принятием решения о торговле лекарствами в магазинах, однако факт роста количества аптек показывает нам, что паниковать и закрывать аптеки фармритейлеры пока не намерены», – комментирует происходящее зам. генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова.

Однако ряд экспертов рынка говорят о неизбежном процессе «схлопывания» аптечного рынка. По словам генерального директора DSM group Сергея Шуляка, ожидается схлопывание рынка в плане сокращения аптек, которые жили за счет товарных кредитов.

Генеральный директор компании «ООО "Проектирование систем управления"» Павел Лисовский считает, что этот процесс коснется всех уровней: в большей степени «средне-малых» аптечных сетей (30–50 аптек), в меньшей, как это ни странно, небольших сетей (до 15 аптек).

«Средне-малые» сети, если они занимают хоть немного значимую долю в своем районе, становятся интересны федеральным игрокам. Их либо атакуют и уничтожают, либо доводят до состояния продажи. Что характерно, руководство «средне-малых» сетей считают для себя возможным отвечать на ценовые войны федеральных игроков… они снижают доходность, растят долги и погибают. Или продаются федералам, что, учитывая сегодняшнюю оценочную стоимость аптечного бизнеса, равносильно «схлопыванию». Во-вторых, если не пришлось вступить в войну с федералами, то ненужные (и, кстати, необоснованные) амбиции подталкивают их на борьбу с местными игроками. В общем, очень часто у таких сетей начинаются проблемы из-за желания «кого-то победить».

Подробнее читайте в материале «Запахло жареным» в «ФВ» № 12 от 3.04.2018 г.