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Эксперт: «дедовский» способ маркировки может быть востребован еще долго

13.07.2018
Фото: Игорь Чунусов

В ходе реализации пилотного проекта по маркировке лекарств, неоднократно высказывалось мнение, что с доступом производителей к базе движения лекарств, потребность в аналогичных услугах аналитических агентств исчезнет. В ходе очередного заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга на эту тему высказался генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов.

Эксперт выразил сомнения, что государство как владелец данных по обращению препаратов на рынке, захочет этой информацией делиться «в тех параметрах, которые нужны бизнесу, чтобы принимать ключевые решения».

«На бумаге сейчас вырисовывается, что во всех точках прохождения товара от производителя к потребителю, будет возможность получить информацию, - отметил г-н Демидов. – Мы точно можем сказать, что производитель получит полную информацию по реализации товара в упаковках». Но если говорить о показателе, измеряемом в деньгах,– скорее всего такой информации не будет, либо нужно будет выстраивать еще одну, параллельную систему, добавил он.

По его словам, опыт других отраслей, где внедряется маркировка, свидетельствует о том, что доступная в базах информация не выдерживает сравнения с тем, что предлагают аналитические агентства. Они будут стремиться вывести аудит на новый уровень.

«А если не сможем, будем работать старым дедовским способом – похоже, он может быть востребован еще длительное время», - заключил аналитик.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка ЛС
Персоны
Демидов Николай Валерьевич

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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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