Эксперт: деньги на онкологическую программу можно найти внутри системы

Экспертный совет проекта «Экономика инноваций в онкологии» Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» 20 июня рассмотрел возможные источники финансирования новой национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

К концу лета 2018 г. Минздрав должен закончить работу над национальной онкологической программой. О необходимости такой программы говорится в майском указе

Президента РФ Владимира Путина. По расчетам правительства, на ее реализацию необходимо выделить один триллион рублей. От эффективности расходования этих средств будет зависеть, удастся ли обеспечить повышение доступности современных методов диагностики и лечения для онкопациентов.

Как напомнил директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский (на фото), основная цель проекта «Экономика инноваций в онкологии» – объединить организаторов здравоохранения, представителей медицинского сообщества и производителей техники для того, чтобы консолидировать усилия и ресурсы для внедрения новых способов диагностики и лечения онкологических заболеваний. По его словам, решить эту задачу можно только в рамках ценностно-ориентированной системы здравоохранения, обеспечивающей контроль конечного результата, а не процессов и объемов медицинской помощи.

«Ключевым фактором в финансовом обосновании затрат должны стать клинические рекомендации, которые в свою очередь будут основой для протоколов лечения и стандартов оказания медпомощи», – отметил Юрий Крестинский.

Что же касается финансирования программы, то возможны четыре источника: государственные деньги (увеличение тарифов ОМС, повышение акцизов на табак), средства работодателей (корпоративные соплатежи, производственная медицина), средства населения и смешанные формы (страхование онкологических рисков за счет работодателей, лекарственное страхование, благотворительность).

Юрий Крестинский привел пример Татарстана, где диспансеризация проходит за счет работодателей. Производственные расходы на эти цели в республике в 2017 г. составили

800 млн руб. Если тиражировать этот опыт на всю страну, то ежегодно на эти цели надо будет тратить примерно 15 млрд руб. Зато таким образом можно снизить нагрузку онкослужбы и сэкономить деньги за счет раннего выявления заболеваний.

Правда, регионов, имеющих крупных работодателей, способных выделить деньги на эти цели, всего примерно четверть. Кроме того, прежде чем масштабировать такой опыт надо решить проблемы недостаточной онконастороженности медицинского персонала и отработать схему передачи сотрудника с выявленной патологией в онкологическую службу.

Кроме того эксперты Центра здравоохранения полагают, что необходимо дифференцированное налогообложение и обязательное страхование онкологических рисков персонала для предприятий, вносящих высокий вклад в онкологическую заболеваемость населения.

Повысить доступность инновационных препаратов можно на счет увеличения количества международных многометровых клинических исследований (ММКИ) в нашей стране. Россия в этом плане пока далека от многих стран. Специалисты Центра развития здравоохранения приводят статистику о числе разрешенных ММКИ на 1 млн населения в 2016 г. Первое место у Швейцарии (35,1 на 1 млн населения), второе – у Бельгии (34,2), третье – у Израиля (33,5). В России показатель равен 2,1 ММКИ.

Другим инструментом повышения доступности новых технологий может стать внедрение государственно-частного партнерства. Директор НИИ медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов согласен, что ГЧП необходимо для онкологии.

«При этом надо обратить внимание на гарантии для инвесторов, например, через фиксацию тарифов на несколько лет или через другие модели. Это необходимо тиражировать, поскольку сейчас всем участникам рынка очень трудно», – отметил он.

Г-н Морозов назвал еще один источник финансирования: избавление системы здравоохранения от неэффективных затрат. Например, радиотерапия проводится амбулаторно, но у нас до сих пор сохраняются койки в стационарах.

«Огромные средства тратятся на флюорографию, при этом она не является методом скрининга и не увеличивает выживаемость пациентов», – привел он другой пример.

По его словам, деньги в отрасли есть, надо только найти те средства, которые тратятся неэффективно, и перенаправить их на другие цели.