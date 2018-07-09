Эксперт: есть надежда, что процесс регистрации лекарств по правилам ЕАЭС будет запущен к осени

Разработка административного регламента по предоставлению госуслуги по регистрации лекарств, предназначенных для обращения на общем рынке ЛС в рамках ЕАЭС, подтверждает намерение Минздрава приступить к рассмотрению заявок от фармкомпаний.

Напомним, документ определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) министерства, осуществляемых в рамках предоставления госуслуги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями министерства, его должностными лицами, взаимодействия министерства с заявителями, иными органами государственной власти, а также уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.

«Опубликование этого документа очень важно, так как он подтверждает намерение Минздрава России начать приемку заявлений после того, как административный регламент будет утвержден. Так что есть надежда, что к осени процесс регистрации запустится. Тем более что ЕЭК также информировал - готова к запуску информационная платформа, через которую регуляторы смогут обмениваться информацией», - прокомментировала исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

Как стало известно «ФВ» в ближайшее время в профильных ведомствах пройдет обсуждение аспектов работы информационной системы.