Эксперт: фарма и медицина должны объединиться в экосистему

Косвенным подтверждением необходимости интеграции медицинских и фармацевтических информационных систем является включение представителей фармацевтических компаний и производителей медицинских изделий в консорциум «Цифровое здравоохранение», сооснователем которого выступит Минкомсвязи РФ (меморандум о создании консорциума подписан 18 февраля 2018 г.). Таким образом, можно говорить о непосредственном участии представителей фармацевтических организаций в реализации раздела «Цифровое здравоохранение» программы «Цифровая экономика».

«Поскольку фармация и медицина – это две тесно связанные отрасли, мы должны говорить о создании так называемой экосистемы цифрового здравоохранения, в центре которой находится пациент», – сообщила «ФВ» директор ООО «Факультет медицинского права» Полина Габай.

Все это зафиксировано в Государственной программе «Цифровая экономика», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р. Но цели невозможно достигнуть, игнорируя фармацевтическую отрасль или же считая ее неким придатком к медицине. Ряд положений ФЗ № 323 прямо говорят об отнесении информационных систем фармацевтических организаций к информационному обеспечению в сфере здравоохранения. К сожалению, в подзаконных актах это направление не нашло своего развития. Поэтому одной из первейших целей должна стать интеграция фармацевтических информационных систем с ЕГИСЗ и ЕМИАС (если говорить о территории Москвы).

Над взаимодействием фарморганизаций и аптечных организаций также стоит подумать в перспективе. То, что планируется взаимодействие только по маркировке, – является недостатком, который необходимо исправлять.



«По нашему мнению, в первую очередь необходимо выводить федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) за пределы одного лишь контроля за маркировкой и борьбой с фальсификациями», – уверена Полина Габай. К задачам ФГИС МДЛП официально относится и мониторинг наличия и движения товарных запасов ЛП в субъектах РФ, в том числе закупаемых за счет федерального бюджета, мониторинг предельных розничных цен на ЛП из списка ЖНВЛП и другое.

Также можно думать и об интеграции иных систем, считают эксперты.

«Например, Федерального реестра фармацевтических организаций, который необходим для полноценной работы МДЛП и анализа производственно-торговых цепочек, Федерального реестра фармацевтических работников, который позволил бы контролировать обслуживание рецептов. В частности, его глубокая интеграция с системой выдачи электронных рецептов, возможно, позволила бы обойтись без получения каждым фармработником усиленной цифровой подписи. Вместо этого происходила бы его авторизация и сверка данных через реестр», – считает г-жа Габай.

Вероятно, в будущем появятся принципиально новые фармацевтические информационные системы. Например, системы (реестры), посвященные экспериментальным разработкам фармкомпаний. Но это уже вопрос программистов, а не юристов. Очевидно, что необходима интеграция таких систем с «традиционными» медицинскими системами наподобие ЕГИСЗ и ЕМИАС.