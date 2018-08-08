 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
326

Эксперт: фарма и медицина должны объединиться в экосистему

08.08.2018

Косвенным подтверждением необходимости интеграции медицинских и фармацевтических информационных систем является включение представителей фармацевтических компаний и производителей медицинских изделий в консорциум «Цифровое здравоохранение», сооснователем которого выступит Минкомсвязи РФ (меморандум о создании консорциума подписан 18 февраля 2018 г.). Таким образом, можно говорить о непосредственном участии представителей фармацевтических организаций в реализации раздела «Цифровое здравоохранение» программы «Цифровая экономика».

«Поскольку фармация и медицина – это две тесно связанные отрасли, мы должны говорить о создании так называемой экосистемы цифрового здравоохранения, в центре которой находится пациент», – сообщила «ФВ» директор ООО «Факультет медицинского права» Полина Габай.

Все это зафиксировано в Государственной программе «Цифровая экономика», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р. Но цели невозможно достигнуть, игнорируя фармацевтическую отрасль или же считая ее неким придатком к медицине. Ряд положений ФЗ № 323 прямо говорят об отнесении информационных систем фармацевтических организаций к информационному обеспечению в сфере здравоохранения. К сожалению, в подзаконных актах это направление не нашло своего развития. Поэтому одной из первейших целей должна стать интеграция фармацевтических информационных систем с ЕГИСЗ и ЕМИАС (если говорить о территории Москвы).

Над взаимодействием фарморганизаций и аптечных организаций также стоит подумать в перспективе. То, что планируется взаимодействие только по маркировке, – является недостатком, который необходимо исправлять.

«По нашему мнению, в первую очередь необходимо выводить федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) за пределы одного лишь контроля за маркировкой и борьбой с фальсификациями», – уверена Полина Габай. К задачам ФГИС МДЛП официально относится и мониторинг наличия и движения товарных запасов ЛП в субъектах РФ, в том числе закупаемых за счет федерального бюджета, мониторинг предельных розничных цен на ЛП из списка ЖНВЛП и другое.

Также можно думать и об интеграции иных систем, считают эксперты.

«Например, Федерального реестра фармацевтических организаций, который необходим для полноценной работы МДЛП и анализа производственно-торговых цепочек, Федерального реестра фармацевтических работников, который позволил бы контролировать обслуживание рецептов. В частности, его глубокая интеграция с системой выдачи электронных рецептов, возможно, позволила бы обойтись без получения каждым фармработником усиленной цифровой подписи. Вместо этого происходила бы его авторизация и сверка данных через реестр», – считает г-жа Габай.

Вероятно, в будущем появятся принципиально новые фармацевтические информационные системы. Например, системы (реестры), посвященные экспериментальным разработкам фармкомпаний. Но это уже вопрос программистов, а не юристов. Очевидно, что необходима интеграция таких систем с «традиционными» медицинскими системами наподобие ЕГИСЗ и ЕМИАС.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.05.2018 Эксперт: обезличенные данные в ЕГИСЗ могут быть востребованы фармкомпаниями
17.04.2018 Правительство выделило 2 млрд рублей на внедрение информационных систем в медицинских организациях
21.03.2018 Конференция «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации»
21.03.2018 Конференция «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации»
13.03.2018 Оценить качество работы медицинских организаций можно будет через личный кабинет пациента «Мое здоровье»
Метки
информационные технологии
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения