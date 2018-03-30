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Эксперт: «китайский фактор» в производстве фармсубстанций существенно повлияет на российский рынок

30.03.2018

На состоявшемся 29 марта в Петербурге III Ежегодном международном фармацевтическом форуме эксперты обсудили наиболее актуальные проблемы фармацевтического рынка России. Одним из современных вызовов для производителей фармсубстанций и готовых лекарственных форм является, по мнению экспертов, закрытие многих предприятий по производству интермедиатов и АФС в Китае.

«Во второй половине этого года, когда у фармпредприятий закончатся запасы закупленных ранее субстанций, сложится крайне серьезная ситуация, – отметил в своем докладе президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. – Сегодня стоимость фармсырья продолжает расти, причем в долларах, а цены на многие производимые российскими предприятиями лекарства и так называемая норма рентабельности отечественных производителей, как мы знаем, строго регулируются государством».

По мнению эксперта, данная ситуация рано или поздно приведет к тому, что «финансовый пузырь» на фармацевтическом рынке в конце концов лопнет: дешевые препараты будут и дальше из оборота исчезать, аптеки будут активно закрываться, а количество дистрибьюторов резко упадет.

«Думаю, их останется не более пяти, что само по себе хорошо: на рынке будут работать грамотные логистические компании, что сделает его более прозрачным и предсказуемым», – считает г-н Семенов.

Для самого производителя фармсубстанций ситуация с китайскими предприятиями – это одновременно и угроза, и новые возможности.

«Но чего больше, пока сказать трудно – слишком нестабильна ситуация на рынке. А отечественных производителей АФС по-прежнему можно сосчитать по пальцам одной руки», – сказал эксперт.

Автор: Ольга Островская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармсубстанции
Персоны
Семенов Александр

Президент и совладелец компании «Активный компонент»
Фармвестник-ТВ
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23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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